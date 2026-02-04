Detenido un vecino de Dumbría (A Coruña) sorprendido cuando robaba cable de cobre en Santa Comba

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Detenido un vecino de Dumbría (A Coruña) acusado como presunto autor de un delito de hurto tras ser sorprendido cuando robaba cable de cobre en una línea telefónica próxima a ala carretera AC-400, en la localidad de Esmorende.

Según ha informado la Guardia Civil, los hechos ocurrieron cuando la patrulla realizaba un servicio preventivo de seguridad ciudadana en horario nocturno.

En ese momento, los agentes sorprendieron a una persona manipulando la línea telefónica que discurre próximo a la carretera AC-400 en la localidad de Esmorede, en término municipal de Santa Comba.

Ante ello, los guardias civiles interceptaron a la persona y comprobaron que había sustraído 120 metros de cable de cobre.

La Guardia Civil procedió a la detención de este varón, conocido por las fuerzas de seguridad por delitos de la misma índole, como presunto autor de un delito de hurto y la incautación de cable sustraído.