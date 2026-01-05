Detenido un vecino de O Porriño (Pontevedra) por agredir a su pareja, que está en la UCI por la gravedad de las lesiones

Dependencias de la Guardia Civil en O Porriño (Pontevedra). - GUARDIA CIVIL

VIGO 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un vecino de O Porriño (Pontevedra), de 50 años de edad, como presunto autor de un delito de violencia de género, tras agredir supuestamente a su pareja con un arma blanca y causarle lesiones graves, de manera que la mujer ha tenido que ser trasladada a un hospital, donde permanece en la UCI.

Según han informado fuentes de la Comandancia de Pontevedra, los hechos ocurrieron el pasado 31 de diciembre, cuando la propia víctima se presentó, gravemente herida, en dependencias de la Guardia Civil. Desde allí fue trasladada urgentemente al hospital.

Los agentes activaron de inmediato un dispositivo de vigilancia y control sobre el domicilio del sospechoso, donde habían ocurrido los hechos y, tras obtener una autorización judicial de entrada y registro, accedieron a la vivienda.

Durante la intervención, procedieron a la detención del sospechoso y recuperaron el cuchillo y otros objetos que, presuntamente, el hombre había empleado para agredir a su pareja. El detenido, que cuenta con antecedentes policiales por hechos similares, fue puesto a disposición del juzgado, que decreto su ingreso en prisión provisional.