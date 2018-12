Detenido en Vigo tras agredir a su pareja porque ella le pidió que no recogiera a su hija estando ebrio

Publicado 13/12/2018 14:40:28 CET

VIGO, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Vigo han detenido a un vecino de la ciudad, D.F.G.E., de 33 años de edad, como presunto autor de un delito de violencia de género, tras agredir a su pareja, porque ella le pidió que no recogiera a su hija en el colegio estando ebrio.

Según han informado fuentes policiales, los hechos tuvieron lugar a primera hora de la mañana del martes, en un piso de la Travesía de Vigo, a donde acudió una dotación del 092.

Una vez en el domicilio, abrió la puerta a los agentes una joven que estaba llorando y en estado de nerviosismo, en compañía de su hija de 5 años de edad. La mujer les relató que acababa de tener una discusión con su marido, porque no quería que éste fuera a recoger a la niña al colegio estando ebrio.

La madre explicó que las discusiones con su pareja eran constantes, porque él consume alcohol y drogas con frecuencia, y que se ha llegado a encontrar a su hija sola en casa cuando está al cuidado de su marido.

Ese día, cuando ella le dijo que no quería que fuera al colegio a por la menor, el hombre reaccionó de forma agresiva, agarrándola por el cuello, y diciéndole que no la dejaría ir a ningún lado, y que no le daría las llaves del coche. Además, los agentes observaron que la mujer presentaba un hematoma en un brazo, de otra discusión entre ambos que había tenido lugar unos días antes.

El supuesto agresor se encontraba en ese momento en el domicilio, tumbado en una cama y con síntomas de encontrarse bajo los efectos de bebidas alcohólicas, y fue detenido por un supuesto delito de violencia de género.