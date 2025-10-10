Detenidos dos hombres tras huir con un camión cargado de madera sustraída en Ponteareas (Pontevedra)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Ponteareas (Pontevedra) detuvo a dos hombres, de 31 y 39 años, por hurto de madera, desobediencia a los agentes de la autoridad, contra la seguridad vial por conducción temeraria y contra los derechos de los trabajadores a uno de ellos, ya que su jefe no lo tenía dado de alta en la Seguridad Social.

Según ha informado el Instituto Armado, el día 9 se produjo una llamada a los agentes a las 03.55 horas sobre un suceso que se estaba produciendo en Fornelos de Montes.

En la llamada, indicaron a los agentes que propietarios de esa zona forestal sufrían, desde hacía días, la sustracción de madera de tala de árboles, por lo que decidieron realizar una patrulla vecinal.

De esta forma, los vecinos observaron a un camión con remolque que abandonaba la zona boscosa cargado con troncos de árboles sin su autorización y explicaron que circulaban en una furgoneta detrás del camión, que iba a una velocidad excesiva hacia Covelo y, minutos después, acceden a la A-52 en sentido Vigo.

Ante esto, una patrulla de seguridad ciudadana observó al camión que circulaba con exceso de velocidad y remolque inestable con la carga mal estibada que podría precipitarse a la vía.

Por ello, comenzaron la marcha detrás del camión con señales luminosas y sirenas acústicas, al tiempo que pidieron por el altavoz la detención. En ese momento, el camión se detuvo y cuando un agente se baja del vehículo policial y se aproxima, el vehículo vuelve a iniciar la marcha.

El camión se detuvo y los agentes procedieron a detener a los hombres que opusieron resistencia a los agentes. Las diligencias pasaron a disposición del Juzgado de Guardia de Ponteareas, donde quedaron en libertad.