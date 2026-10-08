Detenidos tres empresarios en la provincia de Pontevedra de subcontratas de Telefónica por apropiarse de cable de cobre

Cobre intervenido en una operación con tres empresarios detenidos en la provincia de Pontevedra - GUARDIA CIVIL

PONTEVEDRA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarticulado una trama empresarial de subcontratas de Telefónica dedicada a retirar cableado de cobre perteneciente a la compañía que desviaban para lucrarse con su venta. La operación Cobreti25 se ha saldado con tres empresarios detenidos y cinco trabajadores identificados.

En un comunicado, la Guardia Civil informa de que se han recuperado cerca de 30 toneladas de cable valoradas en 270.000 euros. También se han localizado otros 850 kilos de cable nuevo durante los registros practicados.

En concreto, procedía de la línea de servicio y telecomunicaciones de la subestación central de O Porriño, en el tramo entre O Porriño y Mos, instalado en galerías subterráneas próximas a la carretera N-550.

La actuación se ha saldado con tres empresarios detenidos de 54, 56 y 49 años, de Vigo, Mos y Ponteareas, el último de ellos con antecedentes por delitos de receptación y tráfico de drogas. Sus detenciones se producen por delitos de hurto, receptación, falsedad documental y blanqueo de capitales,

Además, cinco trabajadores son investigados como integrantes del grupo criminal, por estar incursos en distintas fases de ejecución de los hechos investigados.

Asimismo, se han practicado registros en instalaciones empresariales de Vigo y Mos, donde se intervino material y documentación que está siendo analizada por los investigadores.

INVESTIGACIÓN

La investigación, desarrollada por el Grupo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Pontevedra, con la colaboración del departamento de Seguridad y Prevención del Fraude Norte de Telefónica de España, permitió determinar que empresas subcontratadas para la retirada de cableado de redes sin servicio de telecomunicaciones supuestamente aprovecharon su acceso al material para desviar parte del mismo y obtener un beneficio económico.

La investigación se inició en noviembre de 2025, tras la localización por parte de la Guardia civil, de varias toneladas de cable de cobre en una empresa de Ponteareas (Pontevedra). Así, utilizaban distintos procedimientos para ocultar parte del material retirado y dificultar su trazabilidad. Los investigadores constataron además irregularidades en la documentación asociada a los trabajos de retirada, así como el uso de maquinaria para pelar y triturar el cable, con una elminación de la trazabilidad de los elementos que podían facilitar su identificación y procedencia.

"La retirada de estos tendidos requiere medios mecánicos específicos para acceder a las cámaras subterráneas y extraer los cables, circunstancia que llevó a los agentes a centrar sus sospechas sobre las propias empresas que estaban contratadas para realizar los trabajos de retirada. La investigación permitió comprobar que el administrador de una de las empresas vigiladas era, a su vez, un alto cargo de otra empresa subcontratada por Telefónica para gestionar estos trabajos", explica la Guardia Civil.

Esta posición en la empresa le proporcionó "información privilegiada sobre los procedimientos administrativos, las obras previstas y el destino del cable retirado". En algunos casos se iniciaban los trabajos de desmontaje antes de que el proyecto estuviera formalmente autorizado. Una vez obtenida la autorización, el material que ya había sido retirado podía ser presentado como cable supuestamente sustraído o como parte de una pérdida producida durante los trabajos. En otros casos, cuando se desmontaban tendidos aéreos, se denunciaba la supuesta sustracción de líneas de cable después de haber realizado el desmontaje, lo que dificultaba la comprobación de la cantidad realmente retirada y permitía incrementar las cantidades declaradas como sustraídas.

La operación ha sido dirigida por la titular del Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción de la Plaza Uno de O Porriño, con la intervención de la Fiscalía de Área de Vigo.

Los detenidos, una vez puestos a disposición de la autoridad judicial, quedaron en libertad provisional a espera de celebración de juicio.