Detenidos tres hombres y desarticulados dos puntos de venta de cocaína en Lugo

LUGO, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Lugo a tres hombres como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas en el desmantelamiento de dos puntos de preparación, corte y venta de cocaína.

Según informa la Policía en un comunicado, en esta operación se han intervenido casi 1.600 gramos de cocaína, más de 1.800 euros de dinero en efectivo y útiles relacionados con la preparación y distribución de drogas.

Este operativo se inició en el mes de abril, tras investigaciones policiales y recibirse información por parte de los vecinos de distribución de cocaína en la zona del barrio de A Milagrosa.

A finales de octubre, durante un dispositivo de vigilancia en torno al domicilio de uno de los investigados, se observan por parte de los agentes intercambios de droga y de dinero, por lo que se procede a realizar la intervención policial. A uno de los detenidos se le intervienen dosis de cocaína y el otro varón portaba dinero en efectivo en billetes de distinto valor.

Además, hubo registros en un vehículo y varios domicilios en los que se localizó la droga, balanzas de precisión, una envasadora al vacío, un localizador de posición, diversos teléfonos móviles y útiles de manipulación de sustancia estupefaciente.

También se localizó una plantación en el interior de un inmueble de marihuana y numerosos décimos de lotería de Navidad. Los tres hombres han sido puestos a disposición judicial, uno de los cuales ha ingresado en prisión.