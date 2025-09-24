Un detido e dous investigados polas protestas no paso de La Vuelta por Mos (Pontevedra)

VIGO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -
A Garda Civil detivo a un home de 43 anos de idade, veciño de Arcade (no municipio pontevedrés de Soutomaior), e investiga a outros dous homes, de 41 e 44 anos de idade, polos altercados ocorridos durante o paso de La Vuelta ciclista a España pola localidade pontevedresa de Mos.
Foi o pasado 9 de setembro cando a décimo sexta etapa da Vuelta, que discorría entre Poio e Mos, tivo que finalizar 8 quilómetros antes da liña de meta prevista debido ás protestas a favor do pobo palestino.
No seu día, os axentes da Garda Civil e a Policía Nacional trataron de conter aos manifestantes, que cortaron a estrada por onde tiñan que pasar os ciclistas. Finalmente, a organización decidiu finalizar a carreira varios quilómetros antes do punto onde se atopaban as protestas.
Aquela xornada, varias persoas foron identificadas, sen que se producise ningunha detención. Con todo, este martes a Garda Civil arrestou a ese veciño de Arcade que, do mesmo xeito que as persoas investigadas, ten antecedentes policiais por delitos de desordes e atentado a axentes da autoridade.
Por outra banda, tramitáronse 24 denuncias administrativas por infraccións graves á Lei do Deporte, unhas infraccións que poden carrexar sancións de entre 60.001 e 650.000 euros.