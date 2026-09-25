Detienen cerca de un instituto de Ordes a un hombre acusado de mantener relaciones sexuales con una menor

SANTIAGO DE COMPOSTELA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil detuvo este jueves ante un instituto de Ordes a un hombre de 37 años acusado de mantener relaciones sexuales con una menor que estudia en el centro.

Según han confirmado a Europa Press fuentes próximas, la detención se produjo en las proximidades del centro escolar, aunque el arrestado no tiene relación con el instituto. La menor tiene menos de 16 años y, por tanto, está por debajo de la edad mínima de consentimiento legal.

La alerta sobre el caso fue recibida por la Policía Local de Ordes, que informó a la Guardia Civil. Ambos cuerpos establecieron un operativo para identificar al presunto autor y proceder a su detención.