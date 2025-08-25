Detienen a dos individuos por dos robos con fuerza en una noche en establecimientos de hostelería de Ourense

OURENSE, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos individuos como autores de dos delitos de robo con fuerza en dos establecimientos de hostelería en la ciudad de Ourense

Los hechos ocurrieron en torno a las 04.00 horas de la madrugada del pasado viernes, 22 de agosto, cuando los detenidos accedieron al primer establecimiento tras fracturar una ventana lateral del mismo para apropiarse de la caja registradora, según ha informado la Policía Nacional.

Tras recibir el aviso del Centro Inteligente de Coordinación, Mando y Control (CIMACC), varios indicativos policiales iniciaron un dispositivo de búsqueda de los autores con la descripción facilitada. De este modo, pudieron localizar a los dos individuos, mientras salían por debajo de la persiana forzada de otro establecimiento hostelero.

Al realizar una inspección por la zona, los agentes encontraron una bolsa con útiles y la caja registradora. Una vez en dependencias policiales y practicadas todas las diligencias para el esclarecimiento de los hechos, los detenidos han sido puestos a disposición judicial.