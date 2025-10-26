La DGT y la Guardia Civil de Tráfico en Galicia activan este lunes un Plan de Vigilancia Especial de neumáticos y luces

Archivo - Denunciada por neumáticos en mal estado una moto con las ruedas en los alambres cuando accedía a la Autovía do Barbanza - GUARDIA CIVIL - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La DGT y la Guardia Civil de Tráfico en Galicia activan desde este lunes un Plan de Vigilancia Especial de neumáticos y luces de los vehículos, todo ello coincidiendo con el cambio de hora estacional y con el inicio del empeoramiento de las condiciones meteorológicas.

Se trata de un plan que tiene como objetivo reforzar el mensaje de la necesidad de revisar el estado de los neumáticos de los vehículos para garantizar la adherencia, y de las luces para ver y ser vistos por el resto de usuarios de la vía.

En el caso de las motocicletas y de los peatones, la Delegación del Gobierno en Galicia ha subrayado en una nota de prensa en que las luces y los neumáticos son "especialmente relevantes" para estos dos colectivos.

En este contexto, la DGT ha recordado que en lo que va de año se han registrado 10 peatones y 19 motoristas fallecidos en accidentes de tráfico en las vías interurbanas de Galicia.

Así, la Delegación ha indicado que a nivel nacional, aproximadamente más de un millón de los vehículos, un 5%, circulan con defectos graves en las ruedas, principalmente por llevar una profundidad del dibujo por debajo del mínimo legal de 1,6 mm; tener un desgaste irregular debido a una mala suspensión o una alineación incorrecta y circular con una presión errónea.

Con todo, ha incidido en que es obligatorio utilizar la iluminación que reglamentariamente se establezca cuando existan condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad, como en caso de niebla, lluvia intensa, nevada, nubes de humo o de polvo "o cualquier otra circunstancia análoga".