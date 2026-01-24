La DGT levanta la prohibición de paso a camiones en la A-52 y la A-6, que provocó importantes retenciones

Nevada en la Autovía A6, a su paso por el Concello de As Nogais, a 23 de enero de 2026, en Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha anunciado el levantamiento de la restricción de paso a camiones en carreteras españolas, entre ellas la A-52 (desde Rionegro Puente, Zamora, hasta Ponteareas) y la A-6 (entre Benavente, Zamora, y Lugo), que dan acceso a Galicia y provocaron importantes retenciones.

Con igual afectación a Galicia, esta prohibición se ha levantado en la N-120 desde Osorno (Palencia) a Ponteareas (afectaba también a toda la provincia de Ourense); en la N-541 desde Barbantes (Ourense) a Cerdedo (Pontevedra), y la N-640 entre Monterroso (Lugo) y A Estrada (Pontevedra).