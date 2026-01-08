El diálogo social gallego avanza hacia su institucionalización sin la CIG

Reunión del diálogo social - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Xunta prevé aprobar en el primer trimestre de este 2026 el nuevo decreto que "institucionalizará" el diálogo social en Galicia, "adaptándolo a las nuevas realidades laborales".

En declaraciones a los periodistas antes de la reunión con UGT, CC.OO. y CEG, y sin la CIG, el conselleiro de Emprego, José González, ha subrayado el objetivo de la Xunta "de avanzar en la procura de consensos".

"Hoy vamos a cerrar la redacción del decreto que va a institucionalizar ese diálogo social y va a estar aprobado en el primer trimestre del año", ha destacado, en declaraciones a los periodistas previas al encuentro.

El diálogo social, según el conselleiro, "funciona en Galicia con normalidad", aún sin la CIG, la central mayoritaria, "que no quiere asistir". En concreto, esta organización considera esta fórmula una "pantomima" que les "excluye" y con la que la patronal "siempre gana", una "suerte de fosa común donde se entierran los derechos laborales y el capital consigue blanquear sus políticas".

Por su parte, el titular de Emprego ha resaltado este jueves que la Xunta quiere "reforzar" ese diálogo social y comprometerse para que sea "más fluido y más potente". "Por eso queremos institucionalizarlo", ha indicado.

En esta línea, ha reivindicado que el decreto pretende convertir "de nuevo" a Galicia "en una comunidad que apuesta por el diálogo, el consenso y la busca de acuerdos".

Por su parte, el presidente de la confederación de empresarios de Galicia (CEG), Juan Vieites, ve que "es un marco excepcional para poder avanzar en temas que preocupan al mundo empresarial y los trabajadores", para abordar asuntos como "absentismo laboral, formación, oficinas de empleo" e igualdad, entre otros.

La norma que regulará por primera vez la mesa de diálogo social de Galicia "persigue dotar a este espacio de mayor trasversalidad", según la Xunta.

Reflejará las funciones y composición de la mesa, que consta de presidencia, vicepresidencia, secretaría y vocalías, y su funcionamiento a través del pleno, la comisión delegada y las mesas sectoriales. También servirá para actualizar la composición de las mesas que lo componen y en las que figuran diferentes consellerías.

UGT Y CC.OO.

En la reunión estaban convocados, además de Vieites, el secretario xeral de UGT, Cristóbal Medeiros, y la secretaria xeral de CC.OO., Amelia Pérez.

Por un lado, Medeiros ha transmitido su apuesta "plena" por el diálogo social, una "apuesta prioritaria" para UGT "para seguir avanzando en la mejora de las condiciones sociales y laborales".

En concreto, consultado por Europa Press, traslada que las tres líneas de trabajo por las que apuesta este sindicato son "empleo", incidiendo en prevención de riesgos, "economía e industria", en relación con el modelo productivo y la transición energética y "políticas sociales", con el foco en los cuidados.

Por su parte, Pérez ha incidido en que tiene que ser un diálogo social "con contenido, en profundidad, sin vetos, para hablar absolutamente de todas aquellas cuestiones que son importantes para el país".

Ha aprovechado para pronunciarse sobre el salario mínimo interprofesional: "Comisiones Obreras prefiere un acuerdo en el ámbito del diálogo social, pero si no hay acuerdo y la patronal lo bloquea, lo que vamos a pedir al Gobierno es que tome decisiones".