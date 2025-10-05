Diego Calvo asumirá desde el lunes las funciones del presidente de la Xunta durante los "días de descanso" de Rueda

Archivo - Diego Calvo, conselleiro de Presidencia, junto con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, antes de la rueda de prensa del Consello. - DAVID CABEZON @ XUNTA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, asumirá desde este lunes las funciones del presidente de la Xunta durante los "días de descanso" de Alfonso Rueda.

Así, según han trasladado fuentes de Presidencia del Ejecutivo autonómico a Europa Press, Diego Calvo será el encargado de presidir la reunión semanal de la Xunta.

Por su parte, Alfonso Rueda pasará "unos días de descanso, sin actividad pública," después de que en agosto canceló sus vacaciones familiares por la oleada de incendios que afectó a Galicia, especialmente a la provincia de Ourense.

De esta forma, el Diario Oficial de Galicia (DOG) publicará este lunes la delegación de funciones en Diego Calvo, que ya sustituyó al presidente autonómico en otras ocasiones, durante viajes institucionales.