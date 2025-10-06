Diego Calvo defiende la postura del PPdeG de "rechazar los ataques de Israel" y acusa a "la izquierda" de "dividir"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha defendido la postura del PPdeG de "rechazar los ataques de Israel" a Palestina y ha acusado a "la izquierda" de "utilizar el conflicto para dividir".

A preguntas de los medios este lunes tras el Consello de la Xunta sobre la manifestación de este domingo en Santiago contra el genocidio en Gaza, Calvo ha dicho respetar una marcha que ha reconocido que fue "numerosa" y contra la que, ha apuntado, no tienen "nada más que decir".

En todo caso, ha reiterado que los populares gallegos han sido "suficientemente claros" rechazando "desde el primer día" los "ataques de Israel". "Dijimos que tenían que parar de manera inmediata y lo que hay que buscar es una situación negociada del conflicto", ha aseverado.

En este punto, ha recordado que las partes están negociando una propuesta "a través de terceros", por lo que espera "una pronta solución", insistiendo de nuevo en que el PPdeG "no puede ser más claro". "Es cierto que no íbamos ninguno en esa flotilla, pero ya poco más podemos hacer", ha apostillado.

Asimismo, Diego Calvo, que esta semana asume las funciones del presidente de la Xunta, que pasará unos días de descanso, ha expuesto que este fin de semana estuvo presente en el diálogo en el Foro La Toja entre el ex primer ministro de Israel Ehud Olmert y al activista palestino de Jerusalén Samer Abdelrazzak Sinijlawi, en el que, "con posturas muy diferentes", ha señalado, ambos concluyeron que si se quiere llegar a un acuerdo "hay que ponerse en los ojos del otro protagonista", así como "intentar olvidar muchas cosas" y "centrarse en lo que una".

En este contexto, el responsable autonómico ha acusado a "la izquierda" de querer utilizar "este conflicto para dividir". "Buscan siempre la diferencia en lugar de centrarse en las cosas que nos unen", ha reprochado antes de invitar a todos los partidos de la izquierda a "sacar conclusiones de esas dos personas, cada una de un bando, pero que ponían el énfasis de que la comunidad internacional se ponga en las cosas que nos unen para poner fin a un conflicto que lleva muchas décadas".

FLOTILLA GAZA

Además, a preguntas de los medios sobre la situación de los gallegos que iban en la flotilla que llevaba ayuda humanitaria a Gaza, Diego Calvo ha señalado que las competencias en materia diplomática "son exclusivas del Gobierno de España".

Así, ha expuesto que será la Delegación del Gobierno quien pueda dar más información respecto a este asunto, ya que, según ha apuntado, la Xunta no la dispone en estos momentos.