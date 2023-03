Diego Calvo ve a Formoso como "un líder que no quiere ser líder": "Se debería preocupar más por Galicia"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del PP de A Coruña, Diego Calvo, ha afirmado este sábado que el PSdeG es un partido con "un líder (Valentín González Formoso) que no quiere ser líder" y que "no quiere ser presidente de la Diputación, sino alcalde de su Ayuntamiento".

En este sentido, ha añadido también que los socialistas gallegos cuentan con "un senador que no quiere ser senador", en referencia a Xaquín Fernández Leiceaga, que acompañará a Bugallo como número 3 de la candidatura socialista en Santiago.

Para Calvo, esto demuestra que el PSOE "lo único que es es una sucursal de Sánchez" y "no tiene ningún proyecto". "A mi me gustaría que Formoso en vez de hablar, como habló en su reunión del partido, de Ucrania, hablase con Sánchez de los problemas de la industria en Galicia y que reclamase los fondos Next Generation para aquellos proyectos importantísimos para Galicia", ha resumido.

En definitiva, en declaraciones a los medios, el líder de los populares coruñeses ha considerado que González Formoso "se debería preocupar más por Galicia".