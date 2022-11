Dificultades para encontrar en las farmacias gallegas la amoxicilina pediátrica pero piden no alarmar

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las farmacias gallegas tienen "dificultades" para la distribución de la amoxicilina pediátrica ante la alta demanda de los usuarios, en un momento en el que se está produciendo un pico de infecciones respiratorias.

Los Colegios de Farmacéuticos consultados por Europa Press han señalado que "es un poco dificultoso", pero han remarcado que no se debe causar ninguna alarma porque hay laboratorios que ya confirmaron que tendrán suministro.

Uno de los miembros de la junta directiva del Colegio de Farmacéuticos de A Coruña, Paula Briones, consultada por Europa Press, ha detallado que las farmacias que hayan realizado un pedido previo al otoño "están teniendo menos problemas, como es lógico".

De esta forma, ha explicado que actualmente hay más demanda de estos antibióticos debido a que, con la retirada de la mascarilla, se ha producido un aumento de las infecciones respiratorias. Así, están repuntando los episodios de este tipo, como "se estaba acostumbrado", ya que cuando se empleaba este elemento de protección, las enfermedades de transmisión aérea "disminuyeron mucho".

Con todo, ha detallado esta dificultad de acceso por varias razones, primeramente por la alta demanda, "hay muchos contagios, conviven distintos tipos de virus respiratorios".

Sin embargo y ante todo, ha incidido en que "no hay que causar ninguna alarma" ya que algunos laboratorios han confirmado que a partir del 30 de noviembre "sí que van a tener suministros". "Se trata siempre de dar una alternativa con un antibiótico de amplio espectro", ha remarcado Briones.

En esta línea, fuentes del colegio de Ourense han precisado que se notificaron problemas de suministro pero "existen otras alternativas y hay cuatro más que no dan problemas".

También, han detallado que a finales de noviembre se repondrá el medicamento. "No es que esté el mercado farmacéutico desabastecido sino que es una marca hay hasta cuatro más que no marcan problemas de desabastecimiento. A nivel Ourense no podemos remarcar que exista un problema", han sentenciado las fuentes consultadas.