Diputación de Ourense destina cerca de 290.000 euros para reforzar infraestructuras en seis municipios de la provincia

Junta gobierno Diputación Ourense - DIPUTACIÓN OURENSE

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Ourense ha aprobado en la junta de gobierno de este lunes la inversión de 288.093 euros para el refuerzo de infraestructuras y servicios básicos en seis municipios de la provincia con el objetivo de "mejorar la seguridad de los servicios públicos y los equipamientos culturales del territorio".

Más de un cuarto de la partida presupuestaria --99.973 euros-- se emplearán, conforme al comunicado del Ejecutivo provincial, en la adquisición y acondicionamiento de una finca en Allariz con el fin de "mejorar la conectividad y funcionalidad del espacio".

Asimismo, ha anunciado la inversión de 80.000 euros para la segunda fase de las obras de ampliación de aceras en la rúa Luis Espada de Verín y la asignación de 44.535 euros para la instalación de 265 butacas con repuestos de asiento y respaldo en el Teatro Lauro Olmo del Barco de Valdeorras.

El Ayuntamiento de Muíños, a su vez, recibirá, según el comunicado, 40.000 euros para la instalación de alumbrado público en la vía que conecta las localidades de Mugueimes, Abelleira y Rabeca, mientras que la administración de Coles obtendrá 7.585 euros para el asfaltado y reparación de vías en Cambeo y San Lourenzo.

La Diputación, a su vez, ha asignado cerca de 16.000 euros al Ayuntamiento de Bande con el objetivo de que mejoren algunos caminos en la localidad de Pereira, acondicionen la cumbrera de la Casa de O Baño y modernicen la Estación Depuradora de Aguas Residuales.

Con todo, ha ensalzado el potencial de la inversión realizada para "garantizar la igualdad de oportunidades entre municipios" y el impacto de las actuaciones en "la calidad de vida de los vecinos".