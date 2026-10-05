La Diputación de Ourense destinará cerca de 747.000 euros para recuperar inmuebles destinados al alquiler

SANTIAGO DE COMPOSTELA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno de la Diputación de Ourense ha resuelto este lunes la segunda convocatoria del Plan Provincial de Vivienda, que destina 746.997,35 euros a 20 ayuntamientos para adquirir, rehabilitar o mejorar inmuebles destinados al alquiler residencial.

El presidente provincial, Luis Menor, ha destacado que esta segunda edición supone un nuevo avance de una política que "permite actuar sobre uno de los retos fundamentales para el futuro del rural: disponer de vivienda para que quien quiera vivir en los ayuntamientos pueda hacerlo".

En concreto, las ayudas llegan a los ayuntamientos de Bande, Cartelle, Cualedro, Monterrei, A Peroxa, Ramirás, Taboadela, Vilamarín, A Teixeira, Chandrexa de Queixa, Vilariño de Conso, Vilar de Santos, Verea, A Bola, Rairiz de Veiga, Carballeda de Avia, Riós, Muíños, Avión y Toén.

Con todo, las actuaciones subvencionadas abarcan desde la adquisición de inmuebles hasta la rehabilitación de viviendas municipales, antiguas escuelas u otros edificios públicos, además de obras de acondicionamiento y mejora de la eficiencia energética. Las aportaciones alcanzan en numerosos casos los 40.000 euros por proyecto.

Dentro de las convocatorias en concurrencia competitiva, que suman 848.182,04 euros, la junta de gobierno ha resuelto también las ayudas para inversiones de las asociaciones vecinales de la provincia, que distribuyen 99.999,99 euros entre 63 entidades, destinados fundamentalmente a la mejora y equipamiento de sus locales.

La tercera resolución corresponde a la nueva convocatoria creada este año por la Diputación para apoyar la formación de técnicos deportivos ourensanos. En esta primera edición se conceden 1.184,70 euros a cuatro técnicos, para acciones formativas relacionadas con el patinaje artístico, balonmano, atletismo y natación.

La junta de gobierno ha aprobado además diez subvenciones a ayuntamientos por 252.116,67 euros. Se destinan 90.548,65 euros a Allariz, a través de dos aportaciones para la renovación del pavimento asfáltico y la mejora del espacio público; 52.061,74 euros la Monterrei para la cofinanciación de la vivienda de los maestros de Medeiros; 50.990,99 euros a Montederramo para obras de pavimentación; y 30.515,29 euros a Castro Caldelas para la instalación de paneles solares y la mejora de la eficiencia energética.

Completan este bloque una aportación de 8.000 euros a Xunqueira de Espadanedo para el Festival Xucrea y cuatro subvenciones de 5.000 euros a los ayuntamientos de A Arnoia y Cenlle para las ediciones de 2025 y 2026 de Espíritu Ribeiro.

En el ámbito de las entidades, se han aprobado otros 26.200 euros para la Asociación de Viudas María Andrea, la Asociación Juvenil-Cultural Banda de Gaitas de Cea, la Asociación Vecinal Gutier Menéndez y la Asociación Galega de Vitivinicultura Artesanal 'Colleiteiros'.

La sesión incluye también cinco modificaciones del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios Municipales de 2026, relativas a actuaciones en los ayuntamientos de Baltar, Piñor, San Xoán de Río, Trasmiras y A Veiga.