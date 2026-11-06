La Diputación de Pontevedra aprueba un presupuesto de 261,8 millones para el 2027

PONTEVEDRA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Pontevedra contará en el 2027 con el mayor presupuesto de su historia después de que el pleno extraordinario celebrado este viernes haya dado luz verde a la aprobación inicial de unas cuentas que ascienden a 261,8 millones de euros, 23,2 millones más que en el ejercicio anterior, lo que supone un incremento del 10%.

El documento ha salido adelante con los votos favorables del Partido Popular y el rechazo de los representantes del PSOE y del BNG. El portavoz del grupo provincial del PP, Jorge Cubela, ha defendido que el presupuesto permitirá reforzar la colaboración con los 61 municipios, además de impulsar políticas deportivas, culturales, sociales y turísticas, mejorar las carreteras provinciales y favorecer la movilidad peatonal.

Cubela ha destacado que la institución presenta por cuarto año consecutivo sus cuentas "en tiempo y forma", con el objetivo de que puedan entrar en vigor el próximo 1 de enero. También ha subrayado el carácter municipalista del documento y ha recordado que uno de cada tres euros se destinará a los ayuntamientos de la provincia.

Además, ha insistido en que las dos principales ciudades también recibirán importantes inversiones. Vigo contará con cinco millones para su convenio de colaboración y tiene actuaciones previstas por valor de 67 millones, entre ellas las obras de Balaídos, la piscina de Teis y el impulso al aeropuerto de Peinador. Pontevedra dispondrá de 2,5 millones para su convenio y suma proyectos por 43 millones, como la reforma de Santa Clara, la mejora de Pasarón y las actuaciones en la carretera de Salcedo.

Sin embargo, la portavoz del PSOE, Ana Laura, ha sostenido que el aumento de los recursos económicos "no se está traduciendo en iniciativas capaces de cambiar la realidad de la provincia" y ha acusado al gobierno provincial de "carecer de proyectos transformadores" después de cuatro años al frente de la institución.

Por su parte, el portavoz del BNG en la Diputación de Pontevedra, César Mosquera, también ha criticado la gestión del gobierno provincial del PP durante el debate de los presupuestos y ha denunciado que, pese a disponer de cerca de 1.100 millones de euros en tres años y medio, "no ha impulsado grandes proyectos ni obras relevantes".

Mosquera también ha acusado al gobierno de "discriminar" a Vigo y Pontevedra en el reparto de fondos y ha cuestionado las cifras de inversión difundidas por el PP para ambas ciudades. A su juicio, el mandato se ha caracterizado por "aumentar las subvenciones, pero sin desarrollar iniciativas estratégicas que transformen la provincia".

El pleno extraordinario ha abordado además una modificación de crédito de 700.000 euros para ampliar la dotación del programa ProDeporte. La propuesta ha salido adelante con los votos favorables del PP, la abstención del BNG y el rechazo del PSOE.