Disparidad de cifras en la primera jornada de huelga médica por el Estatuto Marco: 17% para el Sergas, 85% para O'Mega

Archivo - Consulta del Centro Médico. Foto de archivo - GENERALITAT - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La huelga de médicos contra el Estatuto Marco impulsado por el Gobierno que ha arrancado este lunes se ha estrenado con cifras dispares de seguimiento. Según los datos ofrecidos por la Consellería de Sanidade, el respaldo en el turno de mañana ha sido de un 16,8%, mientras que el sindicato O'Mega -- uno de los convocantes en Galicia -- la cifra en un 85%.

En base a los dato del departamento autonómico, el porcentaje de la participación en los siete grandes hospitales del Sergas, de mañana, ha alcanzado el 22,03%. En cuanto a los hospitales comarcales, el respaldo ha sido del 10,89%. En su conjunto, la actividad hospitalaria ha contado con una participación en la huelga del 21,07%.

Por su parte, en lo que respecta a la atención primaria, el seguimiento de la huelga ha alcanzado el 5,9% de participación. Por centros hospitalarios, el paro lo ha secundado un 29,3% en el

Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña; el 16,49% en el caso del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela; el 15,05% en el Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol; el 16,79% en el Hospital Universitario Lucus Augusti; el 21,94% en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense; el 20,17% en el Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra; y el 27,07% en el Complexo Hospitalario Universitario de Vigo.

En el conjunto de los hospitales generales, el seguimiento medio de la huelga ha alcanzado el 22,03%. En cuanto a los hospitales comarcales, el respaldo ha sido del 3,85% en el Hospital Público de Cee; del 16,18% en el Hospital Público de Barbanza; del 8,47 % en el Hospital Público de A Mariña; del 13,16% en el Hospital Público de Monforte de Lemos; del 11,48 % en el Hospital Público de O Barco de Valdeorras; del 6,45 % en el Hospital Público de Verín; y del 15,58% en el Hospital de O Salnés. En el conjunto de los hospitales comarcales, el seguimiento medio de la huelga ha sido del 10,89%.

En lo que respecta al respaldo en atención primaria, en el área sanitaria de A Coruña e Cee, 1,76 %; área sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza, 6,36 %; área sanitaria de Ferrol, 7,03 %; área sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, 2,41 %; área sanitaria de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras, 9,82 %; área sanitaria de Pontevedra e O Salnés, 6,28 %; y área sanitaria de Vigo, del 7,84 %.

Por último, en entidades sanitarias como son la Axencia Galega de Doazón de Sangue, Órganos e Tecidos (ADOS), la empresa pública de servicios sanitarios Galaria y la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, el seguimiento en el turno de mañana ha alcanzado el 2,53%.

SEGUIMIENTO DEL 85% SEGÚN O'MEGA

Por su parte, el sindicato médico O'Mega cifra el seguimiento de la huelga en esta primera jornada en un 85% en los hospitales dependientes del Sergas y, "sensiblemente inferior", en los centros de salud, donde el respaldo ha sido del 35%.

El sindicato considera que el seguimiento aumentará "considerablemente" a partir del 2 de marzo, cuando en Galicia está convocada una huelga indefinida para exigir a la Xunta "un plan de choque que permita descongestionar la Atención Primaria y reducir las listas de espera en Galicia".