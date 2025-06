Un dispositivo formado por máis de 1.300 efectivos ao día velará pola seguridade no festival 'O Son do Camiño'

Reunión do Posto de Mando Avanzado para coordinar o dispostivo que velará pola seguridade en 'Ou Son do Camiño' - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un dispositivo formado por máis de 1.300 efectivos velará pola seguridade durante a celebración do festival 'O Son do Camiño', que espera reunir en Santiago de Compostela a 42.000 persoas ao día desde este xoves até o vindeiro sábado.

O director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, visitou este xoves o Posto de Mando Avanzado (PMA) habilitado no Monte do Gozo, desde o que se visualizará todo o recinto e accesos ao mesmo e coordinarase o dispositivo de seguridade previsto no tres días de celebración. Na visita, estivo acompañado polo director de Turismo de Galicia, Xosé Merelleres.

Deste xeito, desde este xoves até o sábado, máis de 1.300 efectivos velarán pola seguridade, tanto no propio evento como na incidencia que ten na cidade de Santiago ante o fluxo de persoas e vehículos que se producirá.

En concreto, forman parte do dispositivo máis de 500 axentes das forzas e corpos de seguridade, entre eles máis de 80 membros da Policía Autonómica, xunto coa Policía Nacional, Garda Civil de Tráfico e Policía Local de Santiago.

A eles súmanse outros case 7785 efectivos de emerxencias, entre voluntarios de Protección Civil, bombeiros de Santiago, servizos sanitarios, medios da Axencia Galega de Emerxencias (Axega) e persoal de seguridade privada.

Responsables de todos estes servizos integraranse no Posto de Mando Avanzado para coordinar os fluxos de entrada e o cumprimento das medidas de seguridade no interior e exterior do evento co obxectivo de previr aglomeracións e actuar ante emerxencias sanitarias ou doutra índole que se poidan producir.

Santiago Villanueva puxo en valor a importancia da coordinación entre todos estes medios despregados que forman parte dos operativos habituais de eventos deste tipo.

Pola súa banda, o director de Turismo de Galicia destacou a "importancia de eventos como 'O Son do Camiño', no marco dos Concertos do Xacobeo, que sitúan a Galicia como destino turístico de grandes citas musicais" e convértense en "activos do desenvolvemento turístico" da comundiad.