Los dispositivos policiales de Semana Santa se saldan con más de 1.600 personas denunciadas en Galicia

Las policías locales de seis de las ciudades gallegas propusieron más de 500 sanciones por incumplir normas sanitarias

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil han identificado a casi 48.600 personas y han controlado casi 36.250 vehículos en el marco del dispositivo especial puesto en marcha durante la Semana Santa para el control de las restricciones del covid-19, a consecuencia de lo que se emitieron casi 1.650 propuestas de sanción --un 3,3 % del total de personas identificadas--.

Así lo ha comunicado la Delegación del Gobierno en Galicia, que ha indicado que el objetivo de este operativo, que continúa abierto este lunes, es "el cumplimiento de las restricciones impuestas por la Xunta y el Consejo Interterritorial de salud". De esta forma, la labor se centró en el cierre perimetral y la vigilancia de zonas costeras, de segundas residencias y vacacionales.

En total, según ha informado esta Administración, durante la Semana Santa se desarrollaron 4.577 dispositivos, en los que participaron 6.425 agentes. Además, en lo que respecta a la hostelería, se realizaron 3.507 controles entre las cuatro provincias y en total se realizaron 157 propuestas de sanción --lo que representa un 4 % respecto al total de controles--.

Por su parte, la Policía Autonómica realizó en los festivos de Semana Santa 144 dispositivos en 42 ayuntamientos gallegos para la prevención, inspección y control del cumplimiento de las medidas sanitarias, lo que se saldó con un total de 170 personas identificadas y la tramitación de 53 denuncias.

Por provincias, de acuerdo con datos de Vicepresidencia de la Xunta, en A Coruña se impusieron 21 denuncias y 73 identificaciones; en Pontevedra se efectuaron 20 denuncias y se identificó a 27 personas; en Lugo se tramitaron 12 denuncias y fueron identificadas 70 personas; y en Ourense no se emitió ninguna denuncia.

Del medio centenar de denuncias cursadas, 26 fueron por circular sin mascarilla, 11 por fumar sin respetar la distancia de seguridad, 7 por incumplir el toque de queda, 6 por estar con personas no convivientes en espacios en los que no estaba permitido y las últimas tres por sendos incumplimientos del límite de ocupación, por no tener los preceptivos carteles informativos y por saltarse el cierre perimetral.

REFUERZO DE LA VIGILANCIA

En un acto en Arzúa (A Coruña), el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, ha remarcado que su "sensación" es que hubo movimiento interior en la Comunidad y que "la gente está cada vez más concienciada", aunque ha admitido que "también hubo incumplimientos".

Al respecto, ha reconocido la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ya que la "presencia vigilante" de Policía Local, Policía Autonómica, Policía Nacional y Guardia Civil fue "constante" y hubo "numerosos" controles.

"El compromiso de todos era que se iban a redoblar los esfuerzos y la presencia, y cualquiera que estuviera en un municipio de Galicia pudo constatar que la presencia vigilante, reclamada además por los propios profesionales de la hostelería fue constante y muy necesaria", ha zanjado.

POLICÍAS LOCALES

En lo que respecta a las policías locales, en seis de las ciudades gallegas se emitieron durante la Semana Santa más de 500 denuncias a ciudadanos y locales de hostelería por el incumplimiento de algunas de las restricciones previstas en la normativa sanitaria para hacer frente a la pandemia de Covid-19.

De acuerdo con la información facilitada por fuentes de los ayuntamimentos, la mayor parte de estas sanciones se tramitaron en Vigo, seguido por detrás de A Coruña, Santiago de Compostela y Ferrol.

En lo que respecta a la ciudad de Vigo, entre el jueves y domingo de Semana Santa se emitieron un total de 214 propuestas de sanción, 38 de ellas el jueves, 36 el viernes, 91 el sábado y 49 el domingo.

En concreto, 30 fueron infracciones de locales, 73 fueron emitidas por no usar mascarilla, 30 por participar en reuniones de no convivientes, 60 por exceder el horario marcado por el toque de queda, 11 por fumar en lugares no permitidos, 7 por consumir alcohol en la vía pública, 1 por incumplir la distancia de seguridad y 2 por saltarse el cierre perimetral.

PROVINCIA DE A CORUÑA

En Santiago de Compostela, se han emitido más de 73 propuestas para sanción entre las 8,00 horas del miércoles 31 y las 8,00 horas de este mismo lunes, la mayoría de ellas --35-- por no usar mascarilla.

Entre las sanciones impuestas destacan las asociadas a la inspección de un pub pasada la medianoche del viernes. En este local se propuso para sanción a seis personas por no hacer uso de la mascarilla, incumplir la limitación de personas en el interior de un local y saltarse la restricción horaria. Además, los titulares del establecimiento fueron propuestos para sanción por desobediencia a agentes de la autoridad.

Además, en A Coruña, se tramitaron un total de 95 denuncias por infracciones de las normas sanitarias, 67 de ellas entre el jueves y el domingo. La mayor parte fueron por no llevar mascarilla o tenerla puesta incorrectamente --28 denuncias--, por incumplir el toque de queda nocturno --26-- y por reuniones de no convivientes --25--.

Mientras, en Ferrol, el viernes y sábado se emitieron un total de 74 denuncias por infringir la normativa, 49 de ellas por no respetar la prohibición de circular por la vía pública tras las 22,00 horas y dos por no usar la mascarilla. Además, en el transcurso de esos dos días, se formularon 23 propuestas de sanción a personas que participaron en cinco reuniones nocturnas en domicilios particulares.

OURENSE Y LUGO

Por su parte, en Ourense, entre el lunes y domingo de Semana Santa se emitieron un total de 48 denuncias: 23 de ellas por incumplimientos de las restricciones del horario nocturno, 11 por no usar mascarillas, 6 por no respetar la obligación de mantener la distancia de seguridad y otras 6 por saltarse la restricciones en reuniones de no convivientes.

En Lugo, la Policía Local actuó por seis fiestas en viviendas, cuatro de ellas con personas no convivientes. La primera de ellas tuvo lugar a las 5,50 horas del pasado miércoles en la calle Pascual Veiga. Posteriormente, sobre las 23,50 horas del viernes los agentes intervinieron en otra fiesta, a la que tuvieron que regresar hora y media después porque se había reanudado, siendo identificadas un total de 6 personas.

Asimismo, los efectivos lucenses intervinieron en otras dos fiestas en la madrugada y la noche del 4 de abril, en la Avenida das Américas y la Rúa Prado, respectivamente, y en dos fiestas más de personas no convivientes que se celebraron en la madrugada del 5 de abril en la Rúa Xoan Diego y la Praza de Alacante.