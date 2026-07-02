El DOG publica el decreto que declara el 19 de marzo y el 17 de mayo como festivos en Galicia en 2027

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este jueves el decreto de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración por el que se determina el calendario laboral de Galicia previsto para 2027, en el que se incluyen como festivos propios el 19 de marzo (San José) y el 17 de mayo (Día das Letras Galegas).

Tal y como ha recordado la Xunta, la normativa estatal, fijada por el Real Decreto 2001/1983, establece las 14 fiestas anuales de ámbito nacional no recuperables, remuneradas y de carácter obligatorio. De estos 14 festivos, dos son elegidos por cada ayuntamiento.

De los otros 12 restantes, nueve son de carácter obligatorio y no sustituibles salvo que coincidan en domingo: 1 de enero, Viernes Santo (26 de marzo de 2027), 1 de mayo, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 8 de diciembre y 25 de diciembre. En el año 2027 hay un festivo nacional de carácter obligatorio que coincide en domingo: el 15 de agosto (Asunción de la Virgen), que Galicia propone sustituir por el 17 de mayo (Día das Letras Galegas).

Los otros tres festivos de carácter nacional son opcionales, es decir, pueden ser sustituidos por las comunidades autónomas: el 6 de enero, que en Galicia nunca se cambia, salvo que coincida en domingo; el Jueves Santo (que en 2027 se celebrará el 25 de marzo), que en la Comunidad gallega no se modifica de forma tradicional; y se da la opción a las comunidades de escoger como opcional entre el 19 de marzo y el 25 de julio.

La Xunta siempre elige el 25 de julio, ya que es el Día Nacional de Galicia, tal y como quedó establecido por el Decreto 8/1978, de 10 de julio, pero al coincidir en domingo el próximo año se elige el 19 de marzo (San José).

Por lo tanto, las fiestas del calendario laboral para Galicia en 2027 que se determinan son: 1 de enero (Año Nuevo), 6 de enero (Epifanía del Señor - Día de Reyes), 19 de marzo (San José), 25 de marzo (Jueves Santo), 26 de marzo (Viernes Santo), 1 de mayo (Fiesta del Trabajo), 17 de mayo (Día das Letras Galegas), 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), 1 de noviembre (Todos los Santos), 6 de diciembre (Día de la Constitución), 8 de diciembre (Inmaculada Concepción) y 25 de diciembre (Natividad del Señor).

Además de estos días, cada ayuntamiento fija dos jornadas festivas propias de su localidad.