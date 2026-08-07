El DOG publica la oferta de empleo público para 25 puestos de difícil cobertura de médico de urgencias en el CHUO

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) recoge en su publicación de este viernes la oferta de empleo público para la provisión de puestos de difícil cobertura de la categoría de médico de urgencias hospitalarias del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense para 2026.

Salen a concurso el total de plazas vacantes en el centro hospitalario, 25.

Según se apunta en la orden, el objetivo de la convocatoria es dar una respuesta a la dificultad existente para cubrir de forma adecuada y en número suficietne la plantilla de dicha categoría en el CHUO.

Se busca así garantizar la continuidad asistencial y la calidad de un servicio "esencial" como es la atención urgente hospitalaria de la población de Ourense.

Remarcan que la oferta extraordinaria se debe a la indisponibilidad de profesionales, a la no solicitud de los puestos en el concurso abierto y permanente de traslados, de la realización de convocatorias de selección temporal sin éxito y de la persistente imposibilidad de cubrir las vacantes facultativas en Urgencias del citado hospital.

Apuntan además que esta oferta tiene un carácter "parcial y anticipado" respecto a la oferta general para 2026, que será aprobada para el personal estatutario del Sergas.