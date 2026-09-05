Dos accidentes con heridos en menos de una hora en la A-8, cortada tras el primero por bancos de niebla

Banco de niebla registrado esta mañana en la A-8, que permanece cortada por este motivo entre los kilómetros 535 y 552. - DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO (DGT)

LUGO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Autovía del Cantábrico (A-8) ha registrado en la mañana de este sábado dos accidentes de tráfico con heridos con una diferencia de menos de una hora y a 500 metros de distancia, ambos en la provincia de Lugo. Tras el primero, un tramo de 17 kilómetros quedó cortado debido a bancos de niebla densos, según recoge la Dirección General de Tráfico (DGT).

El primero de los siniestros ocurrió pasadas las 10.20 horas a la altura del kilómetro 548, en el municipio lucense de Mondoñedo. En él estuvieron implicados tres vehículos: una furgoneta, un camión y un coche, en base a la información del 112 Galicia.

La central de emergencias tiene constancia de que, al menos, hubo una persona herida, que fue atendida por el personal del 061. Hasta allí también se trasladaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico.

El corte de la autovía se produjo tras este primer accidente. La DGT lo atribuye a los bancos de niebla densos existentes, que las imágenes recogidas por las cámaras muestran. La vía quedó cortada en ambos sentidos entre los kilómetros 535 y 552, con desvío por la N-634. Actualmente, en torno a las 13.00 horas, el tráfico permanece cerrado.

SEGUNDO ACCIDENTE A 500 METROS

El segundo accidente se produjo medio kilómetro más adelante, en el punto 548,5, sobre las 11.15 horas, cuando la A-8 ya había sido cortada al tráfico.

Según el 112 Galicia, en este caso, se trató de una colisión entre dos turismos. Resultó herida una persona, que se quejaba de dolores en la espalda. Hasta allí se desplazaron personal del 061 y la Guardia Civil.