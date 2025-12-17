Dos acusados de extorsionar a un hombre en Vigo, al que confundieron con otro, se declaran inocentes: "Todo es mentira"

Dos acusados de los delitos de extorsión y coacciones, ante el juzgado de lo Penal 2 de Vigo. La Fiscalía pide un año de cárcel para cada uno. - EUROPA PRESS

VIGO 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El juzgado de lo Penal 2 de Vigo ha acogido este miércoles un juicio contra dos hombres, Alejandro F.S. y Hamza K., acusados de un delito de extorsión y otro de coacciones, que han proclamado su inocencia y han asegurado que los hechos que les atribuye el denunciante son "mentira".

La Fiscalía pide para cada uno de ellos la pena de 1 año de prisión y la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima durante dos años, así como el pago de una multa de 900 euros, y una indemnización de 500 euros al perjudicado.

Según el escrito de acusación pública, los hechos ocurrieron en la mañana del 24 de enero de 2024, cuando uno de los acusados y otro varón no identificado estaban esperando a la víctima cuando salía de su vivienda en Vigo con su pareja.

Los dos hombres lo agarraron por un brazo y lo obligaron a acompañarlos, mientras la recriminaban que se hubiese apropiado de 2 kilos de cocaína. La víctima les insistió que no sabía de qué le hablaban y, finalmente, lo llevaron a la terraza de una cafetería, donde lo tuvieron retenido a la espera de que otro hombre (el segundo acusado) acudiese para reconocerlo. Mientras, le enseñaron un contrato de compraventa de su vehículo, y le advirtieron de que tendría que firmarlo para hacer frente al pago de esa droga.

Cuando el segundo acusado llegó al lugar, se acercó al perjudicado y dijo "éste no es", "no es al que buscamos, vámonos", por lo que los hombres se fueron del lugar.

SE DECLARAN INOCENTES

En el juicio celebrado este miércoles (y que continuará el próximo 14 de enero, ya que no compareció el perjudicado, principal testigo de los hechos), los dos acusados proclamaron su inocencia y negaron haber amenazado o extorsionado al denunciante.

En el caso de Alejandro F.S., ha reconocido que conoce a la víctima "desde pequeños" y que esa mañana se lo había encontrado casualmente y habían tomado juntos un par de cervezas. "Simplemente le recordé que me debía dinero que le había dejado anteriormente", ha explicado, y ha añadido que, poco después, se fue con Hamza al gimnasio.

Al ser cuestionado por la denuncia interpuesta, se ha limitado a afirmar que "todo es mentira", y ha explicado que el perjudicado está "en tratamiento psicológico" y toma medicación que "le hacer perder la noción de las cosas".

Del mismo modo, Hamza ha explicado que estuvo en la terraza de un bar, donde había quedado con el otro acusado y que se limitó a avisarle para irse ambos a entrenar. En el juicio ha señalado que no conoce de nada al denunciante.

"DIJERON QUE NO NOS PODÍAMOS IR"

La que era entonces pareja de la víctima ha comparecido ante el tribunal como testigo y ha explicado que, al salir de su domicilio con su novio, dos chicos le hicieron un gesto a él para que se acercara. "Yo pensé que los conocía", ha señalado, y ha añadido que ella se fue a hacer una gestión y quedó con su novio en que, a su regreso, se verían.

Al volver, lo encontró con los dos chicos en la terraza de un bar, y reconoció a uno de los acusados como uno de esos jóvenes. "Cuando le dije que ya nos podíamos ir a casa, los dos chicos dijeron que no nos podíamos ir, que teníamos que esperar a que viniera otra persona para ver si nos reconocía. Yo levanté la voz, pero mi novio me dijo que me callara y me sentara, y yo me cagué", ha relatado, y ha afirmado que "supuestamente mi novio les había robado un paquete de cocaína, pero él decía que no, y yo sé que no andaba con esas cosas".

Poco después, ha narrado, apareció otro chico en un coche, el acusado Hamza, según explicó en el juicio, y tras observar a su novio afirmó que no era la persona a la que buscaban y los dejaron marchar.

El juicio se reanudará el 14 de enero con la declaración del principal testigo, el denunciante.