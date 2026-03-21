Dos detenidos por agredir a policías locales en Vigo, uno de ellos portaba un cuchillo

VIGO, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han sido detenidas este sábado por un delito de atentado contra la autoridad, en la calle Joaquín Loriga, en plena zona de ocio. Uno de ellos portaba un cuchillo que fue requisado por los agentes.

Tal y como han confirmado fuentes de la policía local de la ciudad olívica, alrededor de las 6.50 horas de la mañana, dos personas fueron sorprendidas orinando en un portal. Los agentes les llamaron la atención y uno de ellos salió corriendo.

Según han relatado, uno de los policías fue detrás de él y al alcanzarlo este hizo amago de echar la mano a la espalda. Acto seguido, se le cayó un cuchillo de caza con su correspondiente funda.

Hasta allí llegó el otro detenido junto con el segundo policía, comenzando un intenso forcejeo, hasta que llegaron los refuerzos de la policía local. A uno de los agentes se le salió el hombro, por lo que tuvo que ir al hospital.

Finalmente, fueron detenidos por un delito de atentado contra la autoridad.