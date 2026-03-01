Dos detenidos en Pontevedra en el plazo de una semana por incumplir órdenes de no aproximarse a su expareja y a su hija

Archivo - Coche de la Policía Local de Mérida - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA - Archivo

PONTEVEDRA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Pontevedra ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de quebrantamiento de condena en el ámbito de la violencia de género, que le impedía aproximarse a ella a menos de 100 metros. Una semana después, en la misma ciudad, otro hombre fue detenido por supuestamente romper una orden de alejamiento con respeto de su hija.

La primera de las detenciones se realizó en la noche del 20 de febrero. Los agentes entrevistaron a la víctima en la vivienda donde llevaba unas semanas residiendo con su expareja --a la que no podía acercarse-- y que, a raíz de una discusión entre ambos, sufrió una agresión física ante la cual tuvo que defenderse, según la información proporcionada por el Ayuntamiento.

Los policías constataron que las dos partes eran conocedoras de que existía una orden de protección en vigor que establecía la prohibición de aproximarse a menos de 100 metros, así como de las consecuencias legales que implicaba incumplirla. De este modo, comprobaron que las medidas judiciales continuaban en vigor y procedieron a la detención del agresor.

En el momento del arresto, en base al relato municipal, el detenido profirió amenazas contra la víctima y llegó a manifestar diversas expresiones intimidatorias en presencia de los agentes.

ORDEN DE ALEJAMIENTO DE SU HIJA

Por otra parte, la detención más reciente se produjo alrededor de las 18.05 horas del 26 de febrero en una parada de autobús de la ciudad. La intervención se inició cuando la madre de la menor alertó a los agentes de que su expareja se encontraba a escasa distancia de ellas.

Según manifestó la mujer, y tal y como recoge el Ayuntamiento, ambas estaban esperando el autobús para regresar a su domicilio cuando observó que el padre de su hija se quedó mirando fijamente hacia ellas. También explicó a los policías que no es la primera vez que esto sucedía y señaló que ya lo habían visto en otras ocasiones en esa misma parada.

Los policías observaron que el hombre se encontraba haciendo fila para entrar en el transporte público a unos escasos 10 metros de donde estaban la madre y la menor. Él les indicó que estaba allí únicamente para coger el autobús y que no había visto en ningún momento a su hija ni a su exmujer.

Finalmente, tras proceder a comprobar los antecedentes del hombre, los agentes confirmaron que pesaba sobre él una orden de alejamiento en vigor con respeto de su hija. Ante la constatación de los hechos, procedieron a la detención para su puesta a disposición judicial.