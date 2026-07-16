Dos embarcaciones sufren una colisión durante la procesión del Carmen en Cariño (A Coruña)

A CORUÑA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos embarcaciones han sufrido en la mañana de este jueves una colisión durante la procesión con motivo de la festividad del Carmen en el municipio coruñés de Cariño.

Según han informado a Europa Press fuentes de Salvamento Marítimo, el accidente tuvo lugar sobre las 12,43 horas, cuando la Salvamar Shaula, que acompañaba a los barcos que participaban en la procesión, reportó la colisión entre un pesquero y un velero.

En concreto, se trató de la embarcación de pesque Apóstol San Andrés y del velero Ipanema, que sufrieron una colisión a 1,2 millones de los Aguillóns.

Debido a ello, el velero resultó con el palo roto, por lo que, tras comprobar que sus tres tripulantes estaban en buen estado, la Salvamar Shaula lo remolcó hasta el puerto de Cariño.