Dos execoncejalas denuncian por acoso laboral a la alcaldesa de A Coruña y a su número dos por el canal interno del PSOE

A CORUÑA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dos exconcejalas del Ayuntamiento de A Coruña han denunciado por supuesto acoso laboral a la alcaldesa, Inés Rey, y a su número dos en el Consistorio herculino, el responsable de Hacienda, José Manuel Lage, mediante el canal interno del PSOE.

Unas denuncias a las que ha respondido a través de un comunicado remitido a los medios la propia regidora, que ha asegurado que se trata de un "ajuste de cuentas" de las exedilas por no haber repetido en las listas.

Consultada por Europa Press, una de las denunciantes, la que fue también secretaria local del PSOE coruñés, Eva Martínez Acón, ha confirmado la denuncia, presentada a través del canal interno antiacoso del PSOE sobre unos hechos que relata que ocurrieron en el año 2020.

La exconcejala asegura tener testigos y pruebas de todo lo que denuncia, entre lo que está haber sufrido "insultos" y "escarnio público".

Acón es próxima al que en aquel momento era secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, quien este mismo jueves acusó a Inés Rey, a la que calificó de "impulsora entusiasta de Formoso y Besteiro, de "ser parte del desastre histórico del PSdeG". "Quien defiende el feminismo no puede apoyar el despido de una trabajadora embarazada del PSdeG ni atacar a las concejalas del PSOE en A Coruña", ha señalado en un mensaje publicado a través de su perfil en la red social 'X'.

DESTITUCIÓN DEL GOBIERNO LOCAL

En noviembre de 2020 Inés Rey destituyó de sus competencias a Eva Martínez Acón, que era concejala de Innovación, alegando "nula" dedicación a las tareas del gobierno local. Sin embargo, la propia Acón remitió ese día una carta a la militancia en la que sostenía que la decisión se debía a que, como secretaria general de la agrupación local, había reclamado "las aportaciones que el Grupo Municipal Socialista y algunos concejales adeudaban al partido".

Así las cosas, otras fuentes consultadas por Europa Press han trasladado el malestar que habría producido en la que fue secretaria local del PSOE local y edil de Innovación el hecho de que Inés Rey encabezase uno de los manifiestos críticos con la gestión de los casos de acoso por parte de la dirección del PSdeG.

Asimismo, recuerdan que la propia Eva Martínez Acón denunció hace cinco años esta situación ante la Comisión de Ética del PSOE, así como ante el entonces secretario de Organización a nivel estatal, Santos Cerdán, sin que el partido tomase ninguna medida.

RESPUESTA DE INÉS REY

Al respecto, en un comunicado, la regidora asegura que es una "lástima" que un canal interno que surgió para defender a "víctimas reales" lo usen "determinadas personas para fines que nada tienen que ver con esto". "En el fondo, quien hace un uso espurio del canal lo que está haciendo es atentar contra una herramienta útil contra determinados comportamientos machistas", señala.

El texto remitido por Inés Rey a los medios sostiene que "quien posea un mínimo de ética no recurriría a esto, porque en el fondo daña a las auténtica víctimas". Además, critica que se trate de un canal anónimo pero que, en este caso, las denunciantes tengan "nombre y apellidos".

"Las dos denunciantes han ostentado cargos en mi Gobierno, por lo que a nadie se le escapa que esta maniobra es también un ajuste de cuentas por no haber repetido en las listas", indica.

Inés Rey subraya que "no se puede confundir discrepancia política con el acoso" e incide en que "quien no repite en unas listas o discrepa en un gobeirno, tiene otras vías y canales políticos para expresarse".

"Creo que se han confundido de medio: a donde tienen que ir es al juzgado, y si no lo han hecho esas personas, con las que hace años que no tengo ninguna relación, entiendo que es porque saben perfectamente que no hay nada que denunciar, y porque saben que en España la denuncia falsa es delito", apunta la regidora.

La alcaldesa asegura que "ninguna denuncia falsa hará que deje de estar al lado de las víctimas" y "denunciando los casos de violencia machista y de acoso sexual", "por mucho que haya personas que por esa causa intenten ahora actuar" contra ella a través de un canal que "tiene como función la defensa de las mujeres". "Si lo que pretenden es que me calle, no lo van a conseguir. Nadie me callará en mi defensa de las víctimas de acoso", finaliza.