El PP exige la dimisión de la alcaldesa de A Coruña y del portavoz local tras las denuncias de acoso laboral

Archivo - El portavoz del grupo municipal del PP en A Coruña, Miguel Lorenzo, en rueda de prensa - PP - Archivo

A CORUÑA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de A Coruña, Miguel Lorenzo, ha exigido la dimisión de la alcaldesa de A Coruña, la socialista Inés Rey, y del portavoz del gobierno local y concejal de Hacienda, José Lage Tuñas, tras las denuncias de acoso laboral por parte de dos exconcejalas de su mismo partido.

"Tienen que dimitir hoy mismo y sino lo hacen tiene que tomar una posición el secretario xeral del PSdeG", ha dicho en una comparecencia ante los medios de comunicación en referencia a José Ramón Gómez Besteiro, al que ha pedido que actúe en este caso como en el del alcalde de Barbadás (Ourense), Xosé Valcárcel, al que pidió que dejase la Alcaldía tras la denuncia por presunto acoso laboral.

Lorenzo ha insistido en que la regidora no tiene que remitirse a un comunicado sino dar "explicaciones" y ha considerado que la ciudad no puede tener al frente de la Alcaldía a una persona "denunciada por acoso".

Además, ha instado al BNG a ejercer "sus competencias" en caso de que la alcaldesa herculina y el portavoz local no presenten la dimisión para que "les deje de apoyar", ha añadido en relación al acuerdo de investidura.

"HECHOS GRAVÍSIMOS"

De "hechos gravísimos" ha calificado las denuncias efectuadas por las dos exediles, de las que, por otra parte, ha asegurado que era "un secreto a voces" la situación denunciada.

En concreto, dos exconcejalas del Ayuntamiento de A Coruña, Eva Martínez y Esther Fontán, han denunciado por supuesto acoso laboral a la alcaldesa, Inés Rey, y a su número dos en el Consistorio herculino, el responsable de Hacienda, José Manuel Lage, mediante el canal interno del PSOE.

Unas denuncias a las que ha respondido a través de un comunicado remitido a los medios la propia regidora, que ha asegurado que se trata de un "ajuste de cuentas" de las exedilas por no haber repetido en las listas.

Consultada por Europa Press, una de las denunciantes, la que fue también secretaria local del PSOE coruñés, Eva Martínez Acón, ha confirmado la denuncia, presentada a través del canal interno antiacoso del PSOE sobre unos hechos que relata que ocurrieron en el año 2020.