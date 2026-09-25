Dos familias del 'Villa de Pitanxo' alcanzan un acuerdo con la aseguradora para el pago de indemnizaciones

VIGO 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos familias de víctimas del pesquero gallego 'Villa de Pitanxo', que naufragó en aguas de Terranova en febrero de 2022, han alcanzado un acuerdo con la aseguradora del buque para el pago de indemnizaciones por la tragedia.

De esta manera, se trata de las primeras familias que aceptan estas compensaciones cuando han pasado ya más de cuatro años del hundimiento, que acabó con la vida de 21 de los 24 marineros a bordo.

Todo ello después de que el pasado 14 de septiembre se personase en la causa la aseguradora British Marine, tras varios meses de notificaciones infructuosas debido al domicilio erróneo que figuraba en la causa, que investiga la Audiencia Nacional.

Finalmente, la empresa aseguradora se personó a través del Despacho Gómez de Liaño & Márquez de Prado Abogados, "mostrando desde el inicio su intención de alcanzar acuerdos con las diferentes familias víctimas del suceso de cara a, sin prejuzgar ningún tipo de responsabilidad, tratar de lograr una pronta satisfacción de sus pretensiones y evitar dilatar aun más el abono de las eventuales responsabilidades civiles".

"Como muestra de la clara intención de los acusados, representados por el despacho AMYA abogados, y de la aseguradora, se han alcanzado los primeros acuerdos con algunos de los familiares, de tal forma que estos podrán cobrar las cantidades antes incluso del inicio del juicio, cuya celebración se prevé para dentro de no menos de año y medio", han indicado fuentes del despacho AMYA consultadas por Europa Press.

Estas fuentes han subrayado que se ha trabajado durante casi dos años para cerrar estos acuerdos de responsabilidad civil, al margen de la responsabilidad penal que pudiese existir y que se resolverá durante el juicio.

Sin embargo, han reconocido que el "grueso" de las familias por ahora ha rechazado llegar a este acuerdo.

En cuanto a las cantidades pactadas, han explicado que se trata de las cifras que establece el baremo de compensaciones por accidente de tráfico, que habitualmente se utiliza también en este tipo de tragedias.