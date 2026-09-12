Dos heridos, uno de gravedad, tras una colisión con cuatro vehículos implicados en Cuntis (Pontevedra)

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, tras registrarse una colisión con cuatro vehículos en el municipio pontevedrés de Cuntis. Según ha informado el 112 Galicia, el siniestro se produjo este viernes a la altura del kilómetro 215 de la carretera N-640.

En concreto, fue un particular involucrado en la colisión quien contactó con el 112 Galicia antes de las 19.00 horas para alertar de lo sucedido y solicitar asistencia médica. Hasta el lugar se desplazaron profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

En el dispositivo desplegado también intervinieron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, voluntarios de Protección Civil de Cuntis y personal de mantenimiento de la vía.