Los dos hombres acusados del crimen del placero de Santiago aceptan 11 años y medio de prisión

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los dos hombres acusados del crimen del placero de Santiago han aceptado una pena de 11 años y medio de prisión por un delito de homicidio tras llegar las partes a un acuerdo.

Según ha explicado Luciano Prado, abogado de la familia del placero, a esta pena se suma una multa por un delito de lesiones, cinco años de libertad vigilada tras cumplir condena, así como 580.000 euros de responsabilidad civil.

Este lunes, cuando estaba previsto que se constituyese el jurado popular, las partes llegaron a un acuerdo y el juez dictó sentencia 'in voce' y ambos acusados ya están condenados.

El abogado de la familia ha expresado, consultado por Europa Press, que está contento con el resultado acordado ya que tenía "serias dudas" de que, de celebrarse el juicio, alguno de los procesados pudiese tener "una pena bastante inferior".

En un principio, Fiscalía solicitaba para cada uno de los encusados una pena de 14 años de cárcel, con inhabilitación absoluta, por un delito de homicidio, así como dos años de prisión por un delito de lesiones.

La primera jornada de esta juicio estaba prevista para este martes con el interrogatorio de los acusados y el comienzo de las testificales.

LOS HECHOS

Los hechos sucedieron el 12 de noviembre de 2024, sobre las 04.30 horas de la madrugada, en la Plaza de Abastos, donde los dos acusados comenzaron una discusión con el propietario de la carnicería.

La pelea prosiguió en el interior de la plaza, donde ambos acusados forcejearon con el fallecido y con el vigilante de seguridad que acudió a la llamada de la víctima.

Durante la pelea, la víctima se hizo con un haragán de limpieza, con el que uno de lo acusados lo golpeó posteriormente en la cabeza. El propietario de la carnicería falleció y el vigilante de seguridad sufrió varias lesiones.

Los dos procesados fueron detenidos horas después, tras iniciar una huída por las calles de Santiago y llegar a sus domicilios y permanecen en prisión provisional desde entonces.