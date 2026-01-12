Dos incendios en vehículos esta mañana dejan daños materiales y retenciones en A Coruña

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos incendios en vehículos durante las primeras horas de este lunes en A Coruña han dejado daños materiales y largas retenciones, en uno de los casos, en la Avenida Alfonso Molina, principal vía de entrada la ciudad.

La primera se producía alrededor de las 6.45 horas en la calle Gregorio Hernández. Los bomberos han informado de que un turismo -- un Mercedes, más concretamente -- ardía "con mucha intensidad y virulencia" y con afección a un contenedor situado cerca y a la fachada de dos edificios.

Al lugar se desplazó una dotación con dos vehículos y siete bomberos. Una vez extinguido el fuego, el equipo se queda pendiente de que la grúa retire el vehículo para poder limpiar la zona peatonal y parte de la calzada.

El otro foco se registró poco antes de las 8.00 horas en la Avenida Alfonso Molina. Los bomberos destacan que para la extinción de este fuego necesitaron 2.000 litros de agua. El suceso, ocurrido pocos minutos antes de la hora punta en el principal acceso a la ciudad, provocó largas retenciones -- el fuego y las tareas de extinción obligaron a cortar la circulación del carril afectado --.