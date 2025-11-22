Dos libros sacan a la luz inéditos de Celso Emilio Ferreiro y recopilan poemas antifranquistas

Presentación de dos libros que sacan a la luz inéditos de Celso Emilio Ferreiro y recopilan sus poemas antifranquistas - COMITÉ DE MEMORIA HISTÓRICA DA COMARCA DE CELANOVA

OURENSE, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Celanova (Ourense) ha acogido este sábado la presentación de dos libros con poemas de Celso Emilio Ferreiro (1912-1979). Por un lado, 'Pido unha patria ao mundo' saca a la luz textos inéditos, mientras que 'O Cabronario' recopila poemas antifranquistas en castellano.

Xabier Ferreiro, hijo del poeta, ha sido el encargado de presentar estas obras que "reviven al Celso Emilio luchado antifascista", que incluyen poemas contra Franco, contra el rey Juan Carlos I y contra la estructura de represión de la dictadura.

En el acto también han participado, entre otros, el crítico Ramón Nicolás, el Premio Nacional de Literatura Antonio G. Teixeiro, así como el dúo Orisel Gaspar y Pedro Román, quienes interpretaron poemas musicados del autor.

Según destaca el Comité de Memoria Histórica da Comarca de Celanova en un comunicado, la palabra de Celso Emilio Ferreiro se trata "de poesía de combate, del escarnio de los poderosos, porque a veces contra los tiranos no hay otro acto posible de resistencia que la palabra".

'Soneto de Paco el cabrón', 'Aquí yace media España' y 'Coplas que canta el vulgo' son algunos de los poemas que se han leído en una semana en la que se conmemoran los 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco.

El acto ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Celanova, con la presencia del alcalde, Antonio Puga, y de la teniente de alcalde, Teresa Barge.