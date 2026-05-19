Dos personas resultan heridas tras una colisión en la AG-41 a su paso por Sanxenxo (Pontevedra)

Un hombre y una mujer resultan heridos tras una colisión entre dos coches en la AG-41 en Sanxenxo (Pontevedra). - CONCELLO DE SANXENXO

SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 73 años de edad, A.J.O.F., y una mujer de 67 años, V.M.Z., han resultado heridos este martes tras producirse una colisión entre dos vehículos en la AG-41, a su paso por el término municipal de Sanxenxo (Pontevedra).

Según ha informado el CIAE 112 Galicia, el accidente se produjo algo antes de las 8.00 horas, cuando los servicios de Emergencias recibieron un aviso por la colisión de dos vehícilos, que acabaron volcando en el kilómetro 17 de la AG-41, a la altura del parque empresarial de Nantes.

Los conductores de los vehículos, que obstaculizaban la circulación, habían logrado salir antes de que llegaran los servicios de Emergencias.

Urxencias Sanitarias-061 movilizó dos ambulancias de soporte vital básico y una ambulancia de soporte vital avanzado. Finalmente, las personas heridas fueron trasladadas al hospital Quirón Miguel Domínguez.

Asimismo, en el operativo participaron bomberos de O Salnés, el GES de Sanxenxo, Guardia Civil de Tráfico y Policía Local, además de los servicios de mantenimiento de la carretera.