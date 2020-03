Dos vigueses regresan a España tras bloquearse las comunicaciones internas de Filipinas, donde se encontraban de viaje

VIGO, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los vigueses Sira Rodríguez y Iago Madarnás han podido regresar a España desde Filipinas, donde se encontraban de viaje, después de anunciarse el bloqueo de todas las conexiones internas del país para evitar la propagación del coronavirus.

En una entrevista a Europa Press, estos dos primos han relatado que se desplazaron al Filipinas hace dos semanas. Así, el pasado viernes, mientras realizaban una excursión a la isla de Palawan, otros turistas les informaron de el Gobierno filipino había anunciado el cierre de las conexiones del país con Manila, donde se concentraban la mayor parte de los casos de Covid-19, para evitar la propagación del virus.

Asimismo, se les informó de que se había decretado el cierre de los establecimientos de hostelería, lo que conllevaría que no dispusiesen de alojamiento en los próximos días. Posteriormente, pudieron reservar un billete para viajar a Manila el pasado sábado, el último día en el que se ofrecían conexiones con la capital desde la isla en la que se encontraban y que dista de casi 900 kilómetros de la ciudad.

Las múltiples cancelaciones de vuelos internacionales y el veto impuesto por muchos países a españoles dificultaban la realización de las conexiones necesarias para volver a España.

REGRESO A ESPAÑA

Sin embargo, el hecho de que Sira Rodríguez trabajase en una agencia de viajes en Madrid facilitó que pudiesen conseguir billetes para viajar a Madrid a través de Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) y Ámsterdam (Países Bajos). Finalmente, se han establecido en la capital española, donde ambos disponen de su residencia habitual, en lugar de regresar a Galicia con sus familias para evitar contagios.

No obstante, Iago Madarnás ha explicado que dos parejas de Barcelona que conocieron durante su trayecto y no pudieron abandonar la isla de Palawan antes del cierre de las conexiones internas de Filipinas no han podido abandonar todavía el país. Además, se han visto obligados a dormir en la calle durante la última semana ante el cierre de su hotel y la prohibición de trasnochar en el aeropuerto de la isla.

Ante esta situación, Iago y Sira han considerado que han sido muy afortunados por haber podido abandonar el país austral antes de su bloqueo y han recordado la labor de difusión de su situación realizada por la madre de ella en redes sociales. No obstante, han lamentado la falta de apoyo prestado por parte de la Embajada española.