"Es duro para la familia y el policía", dice el alcalde de Cambados sobre la operación antidroga con un muerto

Agentes de la Guardia Civil trabajan en el lugar de los hechos, a 16 de junio de 2026, en Cambados, Pontevedra - Adrián Irago - Europa Press

CAMBADOS (PONTEVEDRA), 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cambados, Samuel Lago, ha señalado, tras la muerte de un hombre de 31 años de edad durante un operativo antidroga llevado a cabo por la Policía Nacional, que la situación "es dura para todo el mundo, tanto para la familia como para el propio policía", que realizó el disparo que acabó siendo mortal.

El suceso tuvo lugar en la madrugada de este martes cuando, en la entrada y registro de una vivienda ubicada en la zona de Corbillón, en Cambados, se produjo un disparo de un policía, aunque "se desconoce si de forma fortuita o intencionada", explica el regidor, durante una de las redadas planificadas en una operación contra el tráfico de drogas.

Así, ha detallado que la bala alcanzó al hombre de iniciales J.S.T, que falleció a su llegada al hospital. La Guardia Civil ha abierto una investigación por un delito de homicidio que está instruida por la plaza 4 del juzgado de Instrucción de Cambados, que estaba de guardia en el momento del suceso.

El alcalde ha querido dejar claro que "la situación es dura para todo el mundo", tanto para la familia como para el propio policía, que "seguramente no tenía intención de causarle la muerte a esta persona".

"Hay que esperar a que se aclaren los hechos y lamentamos mucho que esto se produjese", ha añadido, trasladando "tranquilidad" a los vecinos porque este suceso es "un caso aislado" y no "algo representativo" de Cambados, que es una localidad "segura".

En el marco de este operativo antidroga se llevaron a cabo registros en Vilanova, Vilagarcía, Cambados y Ribadumia. La operación se encuentra bajo secreto de sumario y hay varios detenidos.