Ecologistas vuelven al Consello de Medio Ambiente después de tres años para pedir la dimisión de la conselleira

Consello Galego de Medio Ambiente con la presencia de entidades ecologistas tras tres años de ausencia - ADEGA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones ecologistas han vuelto al Consello Galego de Medio Ambiente (Cogamads), celebrado este miércoles en Santiago, después de más de tres años de ausencia para pedir la dimisión de la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez.

Adega, Federación Ecoloxista Galega y Sociedade Galega de Historia Natural dejaron de acudir al Consello Galego de Medio Ambiente por "la reiterada actitud obstruccionista y antidemocrática" de la conselleira en este órgano de consulta al "impedir el debate de propuestas ecologistas relativas a la planificación eólica".

De tal forma, estas entidades ambientalistas entregaron una declaración conjunta en la que solicitan la dimisión de Ángeles Vázquez y en la que se quejan del "desprecio" de la Xunta hacia estas organizaciones y por la "legislación ambiental". Una cuestión que identifican con "una preocupante falta de criterio" que "se acerca al acientifismo" y a "comportamientos trumpistas".

Estas organizaciones apuntan en su escrito a dos recientes fallos que les dan la razón en lo tocante a la Estratexia Galega de Infraestrutura Verde con su "desprotección" de territorio en favor del proyecto de Altri, así como a la suspensión de batidas de lobos en varios ayuntamientos.

DOS NUEVAS LEYES

Por su parte, la Xunta prevé aprobar el anteproyecto de la ley de administración ambiental simplificada antes del verano, para su posterior entrada en el Parlamento de cara a su debate. Mientras, la luz verde del Consello al anteproyecto de la ley de incendios será más tarde, pero antes de que termine 2026, un texto que ya acumula años de retraso respecto a su aprobación inicialmente prevista.

En declaraciones antes del Consello Galego de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible (Cogamads), la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha explicado que en la reunión de este miércoles se abordan estas dos nuevas leyes que considera "trascendentales".

Por un lado, la ley de administración ambiental simplificada persigue "menos burocracia y más eficacia", con el objetivo de "dar a los promotores seguridad" y "saber de primera mano dónde se meten". Vázquez señala que habrá "una ventanilla única" en una consellería que cuenta con "100 expedientes vivos a lo largo del año" entre modificaciones y nuevos proyectos.

La conselleira explica que la elaboración del anteproyecto de esta norma comenzó en 2024 y hubo "muchas reuniones". Se recibieron 55 alegaciones, de las que fueron admitidas 17.

La futura ley apuesta por la simplificación administrativa al integrar trámites de competencia autonómica y local para evitar duplicidades y retrasos en las resoluciones. Por primera vez será posible tramitar en línea todos los procedimientos ambientales

Mientras, la secretaria xeral técnica de Medio Rural, Marta Forés, ha explicado que se prevé que este año "salga adelante" la aprobación del anteproyecto de la ley de lucha integral contra los incendios forestales por parte de la Xunta --su trámite comenzó en 2023-- para su remisión al Parlamento.

Valora que este texto cuenta con una "visión de lucha completa contra incendios desde punto de vista preventivo y extinción". Asegura que "entraron muchas alegaciones", las cuales se están analizando al haber "muchos sectores afectados".

La nueva ley de incendios de la Xunta fue anunciada en 2021 a raíz de la comisión parlamentaria de estudio que se creó tras los incendios de 2017, pero continúa sin ser aprobada para actualizar una norma que data de 2007.