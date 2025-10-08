Los ediles no adscritos de Santiago aseguran que "solo apoyarían una moción de censura" en la que Rosón fuese candidata

El PSOE local insiste en que no va a apoyar una moción de censura para promover a un gobierno del PP en Raxoi

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los ediles no adscritos de Santiago --los exsocialistas Mercedes Rosón, Gonzalo Muíños, Milagros Castro y Marta Álvarez-- han reiterado su negativa a hacer alcalde a un candidato del Partido Popular y han asegurado que "solo apoyarían una moción de censura en la que Mercedes Rosón fuese candidata".

"Nosotros tenemos un contrato firmado con las personas que nos votaron, que es nuestro programa electoral, que está en las antípodas del programa del señor Verea", señalan en referencia al portavoz del PP local Borja Verea.

En este sentido, el concejal Gonzalo Muíños sostiene que "por coherencia" con su palabra, solo apoyarían "una moción de censura en la que Mercedes Rosón fuese la candidatura". "Rosón Sería la única candidata alternativa posible de las no adscritas al gobierno local actual", apunta.

En un comunicado remitido a los medios, el edil Gonzalo Muíños califica de "incomprensible" el "esfuerzo estéril de algunas personas por insuflar" el debate sobre una posible moción de censura en la capital gallega, un tema que consideran que "está superado desde hace tiempo".

"Ni nos sentimos interpelados ni creemos que se sea un debate que interese a nuestras vecinas y vecinos, que lo que quieren es que trabajemos para mejorar los servicios públicos, impulsar proyectos importantes para nuestro municipio y, en nuestro caso concreto, esperan que hagamos una oposición exigente, pero útil y constructiva", señala.

Por último, apunta que, aunque las concejalas no adscritas reconocen que el gobierno de Goretti Sanmartín "peca de soberbia vista la deficiente gestión", subraya que los no adscritos "no van a entrar en debates de sillones".

"Nosotros queremos entrar en debates de vivienda, de servicios públicos y de inversiones en nuestros barrios y parroquias", apunta Muíños, que asegura que "estos serían los únicos debates en los que las no adscritas querrían participar". "El resto se lo dejamos a otros", indica.

EL PSOE RECHAZA ENTRAR EN "MÁS ENREDOS"

Preguntado al respecto en una rueda de prensa ofrecida este viernes junto a la concejala socialista Marta Abal, el portavoz del PSOE local en el Ayuntamiento, Gumersindo Guinarte, ha rechazado entrar en "más enredos".

Dicho esto, Guinarte ha insistido en que el Grupo Municipal Socialista no va a apoyar una moción de censura para promover a un gobierno del PP en el Ayuntamiento de Santiago.

"Estamos en la oposición, una oposición constructiva al gobierno y, entre estar en la oposición y con concordar y favorecer un gobierno del PP, con el que ya no estamos ni de acuerdo con sus propuestas electorales, hay un abismo", ha subrayado.