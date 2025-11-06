La editorial Galaxia, las bodegas Martín Códax y la Bienal de Pontevedra, entre los premiados de Cultura Galega 2025

El jurado de los premios Cultura Galega 2025 se reúne en Santiago de Compostela para otorgar los reconocimientos de este año - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La editorial Galaxia, las bodegas Martín Códax y la Bienal de Pontevedra, entre las iniciativas galardonadas con los Premios de Cultura Galega 2025.

Así, en la categoría de Letras, el premio recae en la editorial Galaxia; en Artes Visuales, en la Bienal de Arte de Pontevedra; en Artes Escénicas, la Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas; en Música, las Bodegas Martín Códax; en Audiovisual, Baños Films; en Lingua, la campaña 'Aquí tamén se fala'; en Patrimonio Cultural, Antón Corral; y en Proxección exterior, el programa de radio 'Sempre en Galicia'.

El jurado de los premios se ha reunido este jueves en Santiago para otorgar estos reconocimientos. Lo han hecho en la Ciudad de la Cultura, donde también ha participado el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos.

Del jurado también forman parte el director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo; la directora xeral da Promoción da Igualdade, María Quintiana; el rector de la Universidade de Santiago de Compostela, Antonio López; el presidente de Real Academia de Belas Artes, Manuel Quintana Martelo; la vicepresidenta 2ª del Consello da Cultura Galega, Dolores Vilavedra, y María López Sández, en representación del presidente de la Real Academia Galega.

También profesionales como Esther Estévez, periodista; Alberto Sueiro, director del Festival Internacional Outono de Teatro; Verónica Santos, directora de Acción Cultural en la Fundación Cidade da Cultura, y Andrea González, pianista y directora del festival IKFEM.

En un comunicado destacan que, con estos galardones, se busca "distinguir la excelencia creativa, la capacidad de intercambio, la experimentación y la proyección de proyectos, trayectorias e iniciativas que enriquecen la realidad e identidad cultural de Galicia".