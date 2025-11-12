Educación acusa a la CIG-Ensino de mantener una "línea de conflicto" y recalca que "sí existe" una negociación sindical

El conselleiro Román Rodríguez González durante comparecencia en la Xunta, este miércoles 12 de noviembre. - NICOLÁS SATRIANO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, ha acusado a la CIG de mantener "una línea de conflicto" en vez de "dialogar y consensuar" y ha recordado que existe una negociación sindical de la que el sindicato nacionalista "se autoexcluyó".

"Existe un acuerdo sindical firmado, en su momento, con tres de las cuatro organizaciones sindicales --UGT, CC.OO. y Anpe-- que componen la Mesa (Sectorial). Y este marco de negociación se está desarrollando", ha subrayado el conselleiro en declaración a los medios durante su comparecencia en la Xunta, este miércoles.

Todo ello al ser preguntado por el hecho de que la CIG-Ensino avanzase el martes más movilizaciones si la Consellería de Educación no "desbloquea" la negociación sindical sobre mejoras laborales para el profesorado. Así, acusa a la Xunta de "ignorar el clamor" de la categoría tras tres jornadas de huelgas.

Sin embargo, Román Rodríguez ha afirmado que el sindicado está "obsesionado en generar el conflicto", además de "equivocado" al, según el titular de Educación, "lanzar un mensaje que no es cierto".

El conselleiro ha incidido en que se están produciendo "grandes avances" con la agenda de negociación "en desarrollo" y que esto posibilita "mejorar las condiciones laborales del profesorado" y del sistema educativo.

"La CIG se da cuenta de que está fuera de ese marco e intenta trasladar la idea de que no existe. Sí que existe este marco", ha reforzado, al tiempo que acusa a la entidad sindical de "fomentar una mentira".

"BRAVOS EN GALICIA, DÓCILES EN MADRID"

El conselleiro de Educación también ha acusado a la CIG de ser "brava en Galicia" y "dócil en Madrid". Según ha explicado, en la Xunta han "tenido conocimiento" de un borrador de ley aprobado en el Consejo de Ministros que contó con la participación del sindicato.

"(La CIG) Fue muy dócil respecto a lo que plantea el Ministerio (de Educación, Formación Profesional y Deportes) ya que muchos de los aspectos que están recogidos en este documento, pues en Galicia ya los tenemos superados. Otros no", ha subrayado.

Para Román Rodríguez, esto "contrasta" con la "violencia y la beligerancia" que la entidad sindical tiene en Galicia frente a la "comprensión" que tienen en el ámbito nacional.