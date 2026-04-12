Educación asegura que atiende "debidamente" el caso del menor cuya madre hará huelga de hambre frente a la Xunta

Archivo - El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP de la Xunta de Galicia, Román Rodríguez, durante una entrevista para Europa Press, a 30 de agosto de 2024, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). - César Arxina - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Educación ha asegurado que los técnicos del departamento están atendiendo "debidamente" el caso del menor cuya madre de acogida, Carmen Villar, prevé iniciar este lunes una huelga de hambre frente a un edificio administrativo de la Xunta de Galicia.

La coruñesa pide que la Administración autonómica actúe sobre la situación de B. (nombre del menor), de 15 años y con un 49% de discapacidad reconocida, que lleva 14 meses sin estar escolarizado. Según el testimonio de Villar, llevaba dos cursos en el centro Agarimo (Arteixo) cuando, en febrero de 2025, se firmó su expulsión cautelar debido a una "falta de medios" que derivó en una serie de incidentes.

"El caso de este menor está siendo debidamente atendido por parte de los técnicos de la Xunta de Galicia, con toda la sensibilidad que requiere, buscando en todo el momento el mejor para su bienestar, cuidado y atención", exponen fuentes del departamento autonómico.

Las mismas aseguran que actualmente está escolarizado en el centro concertado Agarimo y que, "ante la necesidad de un cambio, se propuso su escolarización en el Centro de Educación Especial O Pedroso".

Defienden que ahí es "donde mejor puede ser atendido", ya que es el centro público "de referencia" especializado en estos casos de unas características específicas, "con problemas graves de conducta" y que necesitan de una "seguridad extraordinaria" para abordar situaciones violentas.

Educación concluye que los otros dos centros propuestos por la familia "no son viables". Por una parte, el centro concertado de Aspronaga (de las mismas características de Agarimo) no dispone de plazas y "no se ajustaría a lo que el menor necesita"; y el Centro de Educación Especial María Mariño, de titularidad pública, "no se ajusta las necesidades extremas de este menor", explica.