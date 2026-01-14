Eixo Atlántico pide "un trabajo de organización" a los municipios a favor de la seguridad alimentaria

El Eixo Atlántico presenta su informe socioeconómico anual 2024 - EIXO ATLÁNTICO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Eixo Atlántico pide a los municipios "un trabajo de organización" de los agricultores locales con la vista puesta en el abastecimiento y la seguridad alimentaria.

Lo hace en el informe socioeconómico de 2024, un número de sus cuadernos de cooperación cuyos autores, Arlindo Cunha y Fernando González Laxe, han presentado este miércoles en la sede del Consello Económico e Social (CES).

En concreto, el documento alerta de la "fragmentación" de las explotaciones agrícolas y la "desorganización actual" de los circuitos comerciales locales, que fueron "pulverizados por las grandes superficies comerciales".

Ante esto, ve "especialmente necesario hacer un trabajo de organización de los agricultores locales, englobando a cooperativas y otras organizaciones de productores existentes, o creando nuevas, si es necesario".

LA ALCALDESA DE SANTIAGO APUNTA A MERCOSUR

En el acto ha participado, junto a Xoán Vázquez Mao y el presidente del CES, Manuel Pérez, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, que se ha mostrado a favor de "construir" seguridad alimentaria "desde lo local" y ha apostado por actuaciones como la creación de canales "directos", educación y sensibilidad para lograr un consumo "saludable y sostenible".

En todo caso, ha apuntado que esto requiere "políticas coordinadas" con la Xunta y existe una "responsabilidad colectiva" a la que ha llamado, en medio del debate por el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur.

RIESGOS Y PAUTAS DE CONSUMO

El economista y político Arlindo Cunha, por su parte, ha explicado los "riesgos" existentes para la seguridad alimentaria en la actualidad, por factores como el demográfico, y ha apostado por las "soluciones de gobernanza".

Por su parte, González Laxe ha explicado los cambios en las pautas de consumo, con compradores "cada vez más informados y responsables", pero enmarcados en diferentes "grupos de pertenencia".

Además, a modo de ejemplo, ha advertido de la "incoherencia" por cada vez destinar más tiempo a redes sociales y menos a cocinar y comprar alimentos. No se discute el precio de un producto tecnológico, pero sí el alza de medio euro de un producto alimenticio, ha avisado.

Por último, el expresidente de la Xunta ha analizado las tendencias en consumo de pescado, a la baja, y con mayor compra por parte de quienes tienen "más tiempo libre".