Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas en Galicia se disparan 47,4% en 2025, hasta 550 casos

SANTIAGO DE COMPOSTELA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas (procedimiento judicial que inicia una entidad bancaria para recuperar el dinero de una hipoteca impagada) se situó en 550 en 2025 en Galicia, lo que supone un 47,4% más que las 373 registradas en 2024, según datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), recogidos por Europa Press.

A Coruña fue la provincia en la que más ejecuciones se realizaron, con 305 en todo el año pasado, mientras que en Pontevedra alcanzaron las 176 y en Lugo y en Ourense fueron 27 y 42, respectivamente.

Solo en el cuarto trimestre de 2025 se contabilizaron 152 ejecuciones sobre viviendas en Galicia, casi 50 más que entre octubre y diciembre de 2024.

Pese a todo, el INE no da datos del número de ejecuciones sobre viviendas habituales por comunidades. Sí los aporta a nivel nacional. Así, en el total de España, el número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se situó en 10.850 en 2025, cifra un 21,4% superior a la de 2024 y la más elevada desde 2022.

DATOS NACIONALES

Con este aumento, el mayor desde el año 2021, las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales retoman los ascensos después de haber encadenado tres años consecutivos de retrocesos. En 2021 y 2020, las ejecuciones hipotecarias se dispararon un 60,3% y un 41,6%, respectivamente.

Durante el cuarto trimestre de 2025 se registraron 3.460 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales, un 67,8% más que en el trimestre anterior y un 34,5% más que en el cuarto trimestre de 2024.

El objetivo principal de esta estadística del INE es ofrecer trimestralmente el número de certificaciones de ejecuciones hipotecarias iniciadas e inscritas en los Registros de la Propiedad durante el trimestre de referencia. Estadística recuerda que no todas las ejecuciones de hipoteca terminan con el lanzamiento (desahucio) de sus propietarios.

En 2025 se iniciaron 22.879 ejecuciones hipotecarias, un 12,4% más que en 2024. De ellas, 21.578 afectaron a fincas urbanas (donde se incluyen las viviendas) y 1.301 a fincas rústicas (-8%).

Las ejecuciones hipotecarias sobre fincas urbanas subieron un 13,9% en relación a 2024. Dentro de las fincas urbanas, 14.962 ejecuciones correspondieron a viviendas, un 17,7% más que en 2024, y de ellas 13.069 eran ejecuciones sobre viviendas de personas físicas, cifra un 21,7% superior a la de 2024.

Por su parte, las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas de personas jurídicas bajaron un 4,4% el año pasado, hasta las 1.893, mientras que las realizadas sobre solares se dispararon un 57,1% y totalizaron 660.