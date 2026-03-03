La ejecutiva del BNG condena el ataque militar de EE.UU. y Israel contra Irán

SANTIAGO DE COMPOSTELA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ejecutiva del BNG ha condenado el ataque militar de los Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha calificado como "un nuevo acto de agresión que pone en riesgo la vida de la población civil y la estabilidad de todo Oriente Medio" y que "supone una nueva vulneración de la soberanía de los pueblos, del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas".

En un comunicado remitido a los medios, el Bloque subraya toda su "solidaridad" con el pueblo iraní y con el conjunto de los pueblos que sufren el azote del imperialismo y sus aliados y reafirma su compromiso "con la paz, el desarme, la resolución dialogada de los conflictos y el antimilitarismo".

El BNG denuncia que, "una vez más, el imperialismo recurre a la mentira y a la manipulación para legitimar su maquinaria de guerra". "Como en otras ocasiones, Estados Unidos e Israel (único país del área que no firmó el Tratado de no proliferación de armas nucleares) emplean excusas falsas como la supuesta amenaza inminente, la vulneración de derechos humanos o la falta de democracia para justificar una agresión que solo busca el control de los recursos energéticos de la zona y su control geoestratégico", ha dicho.

El BNG sostiene que es el mismo guión ya visto en Irak, en Libia, en Siria o en la "agresión permante, ocupación y apartheid contra Palestina".

Así, el BNG denuncia que "primero se crea una narrativa mediática basada en informaciones no contrastadas o directamente fabricadas; después, se imponen sanciones criminales que asfixian a la población; y, finalmente, se desata la violencia militar sin ninguna legitimidad".

"La historia se repite, los mismos que nos vendieron la guerra de Irak con sus falsas armas de destrucción masiva son los que ahora inventan nuevas amenazas para justificar sus bombardeos", censura la formación nacionalista.

El BNG asegura que el "imperialismo no necesita verdades", sino que "solo necesita excusas para seguir lucrándose con la guerra". "Este bombardeo no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un patrón de actuación sistemática del imperialismo liderado por Washington y sus aliados", ha afirmado.

El BNG argumenta que esta "nueva agresión contra Irán se inscribe en una peligrosa escalada de violencia sistemática" y recuerda que en poco más de un año han bombardeado casi una docena de países en cuatro continentes: Palestina, Venezuela, Siria, Irak, Irán, Nigeria, Yemen, Somalia, Catar, Líbano, y Túnez.

A ello, según apunta, "hay que añadir el criminal bloqueo a Cuba". "Son el principal foco de desestabilización global y una amenaza directa para el multilateralismo y la legalidad internacional", indica el Bloque que sostiene que la "estrategia imperialista es la de la guerra permanente, el caos y dominación con el que busca el control de los recursos estratégicos y la imposición de sus intereses geopolíticos a la fuerza, despreciando la soberanía de las naciones y le derecho de los pueblos a decidir su propio destino".

Por último, avisa de que esta nueva agresión va a tener "graves e impredecibles consecuencias", primero sobre la población iraní, pero también en la "desestabilización de todo Oriente Medio, con un riesgo inminente de guerra abierta", "una nueva crisis energética mundial que pagarán las clases populares, y un golpe definitivo al derecho internacional".

Así las cosas, el BNG hace un llamamiento a la comunidad internacional, de forma especial a la Unión Europea, al Estado español y a la Xunta para que condenen esta agresión militar injustificada y contraria al derecho internacional contra Irán".

Además, reclama al Gobierno que impida el uso de bases militares" en el Estado para estas operaciones y que lidere en el seno de la UE una posición firme de condena y de promoción de la paz.