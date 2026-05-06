Eladio Santos dice que las primeras hipótesis "descartan" que el hombre tirase a su pareja por el balcón en O Carballiño

OURENSE, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, ha afirmado que las primeras investigaciones "descartan" que el hombre tirase a su pareja por el balcón de un tercer piso en O Carballiño.

"Parece que hubo una discusión previa y después ella se precipitó", ha detallado Santos, al tiempo que ha indicado que la Guardia Civil tomó declaración a la mujer que sigue ingresada, pero no se teme por su vida.

El hombre, que fue detenido en la madrugada del martes, está investigado como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar.

Eladio Santos ha pedido "dejar trabajar" a las fuerzas de seguridad y a la justicia para "una rápida y profesional" resolución de las investigaciones.

Los hechos sucedieron en la madrugada del martes y el hombre pasará a disposición judicial este miércoles en la sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Ourense.