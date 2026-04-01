Elena Espinosa, viceportavoz del PSdeG en la Cámara gallega, oficializa su renuncia como diputada

La hasta ahora diputada del Grupo Socialista en el Parlamento de Galicia Elena Espinosa acudió este miércoles a despedirse de los periodistas.

La hasta ahora diputada del Grupo Socialista en el Parlamento de Galicia Elena Espinosa acudió este miércoles a despedirse de los periodistas. - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La política viguesa Elena Espinosa, viceportavoz del PSdeG en la Cámara gallega, ha registrado en la mañana de este miércoles en el Parlamento de Galicia su renuncia como diputada autonómica, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes parlamentarias.

Elena Espinosa, que fue ministra de Agricultura y actualmente es tercera teniente de Alcaldía en Vigo, encabezó en las pasadas elecciones autonómicas de 2024 la candidatura del PSdeG por la provincia de Pontevedra y deja su acta en un contexto en el que se avecinan elecciones municipales, con el objetivo de centrarse en su labor en la ciudad olívica, conforme apuntaron fuentes socialistas.

Con su marcha, se prevé que regrese a O Hórreo el exdiputado Julio Torrado, quien ocupó el número cuatro por la lista de Pontevedra --la número tres fue la pontevedresa Paloma Castro-- y se quedó a las puertas de conseguir acta en las pasadas autonómicas, en las que el PSdeG bajó de 14 a 9 su representación en la Cámara gallega.

Torrado, portavoz de la Ejecutiva del PSdeG y secretario general del PSOE de Vilagarcía de Arousa y actual asesor del Grupo Parlamentario, ostentó la portavocía de sanidad del PSdeG en la pasada legislatura, una responsabilidad que ahora recaía en Espinosa.

CAMBIO ANTES DEL DEA

El cambio en la bancada que el PSdeG ocupa en el Hemiciclo se produce a una semana de que la Cámara gallega acoja el Debate del Estado de la Autonomía, en el que es habitual que los viceportavoces parlamentarios sean los encargados de defender las propuestas de resolución de cada formación.

Con la incorporación de Torrado, que podría tomar ya posesión de su acta en el propio debate de política general, el PSdeG afrontará en el Pazo do Hórreo su segundo cambio en lo que va de legislatura. El primero se produjo con la salida del exdiputado Julio Abalde, quien dejó sus responsabilidades en el Legislativo para hacerse cargo de la Subdelegación del Gobierno en A Coruña. Con su marcha, el jefe de filas del PSOE compostelano, Aitor Bouza, asumió el escaño que Abalde dejó vacante.

"MAGNÍFICA COMPAÑERA Y REFERENTE"

A preguntas de los medios este miércoles en rueda de prensa, la portavoz de Economía del Grupo Socialista, Patricia Iglesias, ha destacado la "trayectoria política" de Espinosa y su papel como diputada estos dos años en la Cámara gallega, "con un peso muy importante" en el grupo parlamentario.

Así, ha valorado su marcha como una decisión "de cierre de ciclo político" para "centrarse en el mundo local", en un contexto en el que las elecciones municipales "están muy cerca".

Cuestionada por el argumento de querer centrar su labor en el Ayuntamiento de Vigo mientras el diputado Carlos López Font, también edil en la ciudad olívica, permanece en el Grupo, Patricia Iglesias se ha remitido a destacar la "trayectoria política" de Espinosa, a quien ha definido como "una magnífica compañera" y una "referente".

Precisamente, la política viguesa, aunque no tenía prevista comparecencia este miércoles, ha acudido a la sala de prensa del Grupo Socialista en el Pazo do Hórreo a despedirse de los periodistas tras ratificar su renuncia la Cámara autonómica.