Empleadas critican la "improvisación" de la administración ante la huelga del SAF: "Teresa no merecía este tratamiento"

SANTIAGO DE COMPOSTELA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Decenas de trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de toda Galicia se han concentrado en la mañana de este miércoles en multitud de ayuntamientos de la Comunidad en el contexto de una jornada de huelga convocada por la CIG tras la muerte violencia de Teresa de Jesús Rodríguez, empleada del SAF de O Porriño (Pontevedra) que falleció en una vivienda a las que acudía cada día a manos, presuntamente, del marido de la anciana a la que cuidaba.

Precisamente una de las protestas más emotivas fue la de esta localidad pontevedresa, donde compañeras de Teresa han reivindicado la necesidad de más protección para evitar que algo así vuelva a ocurrir.

A gritos de 'Menos discursos y más recursos'; 'Empresa culpable, Fabiola responsable'; 'Atención decente para dependientes'; 'Lo público es servicio lo privado, beneficio', o 'Solución a esta situación', trabajadoras han criticado la "improvisación" de la administración a la hora de gestionar la jornada de huelga: "Teresa no merecía este tratamiento".

Así lo ha señalado ante los medios de comunicación la responsable de Mujer de la CIG en O Porriño, Mercedes Domínguez, quien ha recordado que el sindicato presentó la convocatoria de huelga el 31 de julio y "en 15 días la administración no hizo ningún movimiento". "Hasta el punto de ignorar la convocatoria de huelga", ha lamentado, indicando que el pasado lunes "no había casi ayuntamientos" que estableciesen los servicios mínimos, que tampoco fueron negociados con el comité de huelga.

Por esto, ha explicado que en su mayoría se estableció que el 100% de las empleadas debería acudir a sus puestos de trabajo al ser un servicio esencial, lo que dificulta que puedan acudir a las concentraciones convocadas ante la sede de decenas de ayuntamientos de Galicia a lo largo de esta mañana.

Domínguez fue muy crítica con la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, lamentando que "se excusase de su responsabilidad", apelando a la responsabilidad de sindicatos y empresa e indicando que la legislación que traspasó el servicio a los ayuntamientos fue aprobada en época del bipartito entre PSOE y BNG.

Desde la CIG han pedido sentarse a negociar medidas de prevención y seguridad para las empleadas del SAF, que siguen acudiendo a casas de particulares "sin haber hecho una valoración previa del riesgo real" de cada domicilio.

Esta tarde, Vigo acogerá la manifestación central de la jornada de huelga en el SAF convocada por la CIG este miércoles. Partirá a las 17.30 horas de la farola de Urzaiz y recorrerá distintas calles de la ciudad hasta la Delegación de la Xunta en la plaza de la Estrella.